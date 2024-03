W Polsce obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, który przeciętnie przekłada się na pięć dni pracy po osiem godzin w każdy z nich. Realizacja pomysłu dotyczącego skrócenia czasu pracy mogłaby dać pracownikom dodatkowy dzień wolny bądź zmniejszyć wymiar pełnego etatu do 35 godzin tygodniowo. Zwolennicy tego pomysłu uznają, że takie rozwiązanie może poprawić work-life balance, a tym samym przyczynić się do wzrostu produktywności pracowników.

Dodatkowy dzień wolny od pracy? Zdania są podzielone

Dodatkowy dzień wolny od pracy budzi jednak wątpliwości wśród niektórych środowisk. Jednym z nich jest Konfederacja Lewiatan skupiająca pracodawców. Rzeczona organizacja w opublikowanym na portalu "X" wpisie wskazuje zagrożenia wynikające z wprowadzenia czterodniowego dnia pracy. Chodzi między innymi o możliwe spadki płac wśród pracowników, zmniejszenie wpływów ze składek NFZ, a także odpływ zagranicznych inwestorów, czy większą skłonność do emigracji u ambitnych pracowników.

Rząd wprowadzi czterodniowy tydzień pracy? Trwają analizy w resorcie

Co ciekawe, ministerstwo ma również przyglądać się firmom, które już wprowadziły u siebie skrócony czas pracy. Mowa tu między innymi o Herbapolu – niedawno przedsiębiorstwo rozpoczęło wdrażanie czterodniowego tygodnia pracy. Ma się ono odbywać stopniowo. Pracownicy co kwartał będą otrzymywali dodatkowy wolny piątek w tygodniu. W pierwszym kwartale będzie to jeden dzień, w drugim dwa dni, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie piątki mają być dniami wolnymi.