Spis treści: Bon senioralny wejdzie w życie. Prezydent podpisał ustawę Dla kogo bon senioralny? Trzeba będzie spełnić kryteria Bon senioralny nie dla każdego. Kto nie może z niego skorzystać? Bon senioralny 2026. Jak może zostać zrealizowany i ile wynosi? Bon senioralny. Program będzie uruchamiany etapami

Bon senioralny wejdzie w życie. Prezydent podpisał ustawę

17 lipca prezydent Karol Nawrocki podpisał przyjętą wcześniej przez Sejm i Senat ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, która między innymi wprowadza bon senioralny.

Z niniejszego aktu prawnego dowiadujemy się, że bon senioralny jest: "formą wsparcia osoby, która ukończyła 65. rok życia, zwaną dalej 'seniorem', jako świadczenie w ramach Programu Bonu Senioralnego, zwanego dalej 'programem', ustanawianego w celu realizacji polityki senioralnej w zakresie rozwijania i zapewniania usług wsparcia tym osobom".

Dla kogo bon senioralny? Trzeba będzie spełnić kryteria

Kto konkretnie będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego? Zgodnie z treścią ustawy, świadczenie ma przysługiwać seniorom mającym "niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego".

Oprócz tego, taka osoba musi być obywatelem Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej bądź Wielkiej Brytanii, a ponadto musi mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres korzystania z bonu.

Po złożeniu wniosku gmina oceni rzeczywiste potrzeby osoby starszej. Znaczenie będzie miał przede wszystkim zakres pomocy niezbędnej do samodzielnego życia w miejscu zamieszkania. Następnie samorząd określi liczbę godzin wsparcia oraz rodzaj usług, które zostaną sfinansowane.

Istotne okazuje się także kryterium dochodowe. Bon senioralny zostanie przyznany wtedy, gdy średni miesięczny dochód danej osoby przez ostatnie trzy miesiące od momentu złożenia wniosku nie przekraczał 3410 zł. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana.

Bon senioralny nie dla każdego. Kto nie może z niego skorzystać?

Co ważne - senior nie otrzyma bonu, jeśli przysługuje mu prawo do zasiłku opiekuńczego bądź świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla jego opiekuna.

Środki nie będą przysługiwać także wtedy, gdy dana osoba korzysta ze świadczenia wspierającego, usług opiekuńczych lub asystencji osobistej dofinansowanej z programów rządowych, instytucjonalnej opieki dziennej bądź całodobowej opieki w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Jest tu jednak pewien wyjątek - bon może zostać przyznany, jeśli senior korzysta z wymienionych usług lub opieki doraźnie i jednorazowo - nie dłużej niż 14 dni.

Bon senioralny 2026. Jak może zostać zrealizowany i ile wynosi?

Wsparcie finansowe nie będzie miało formy środków przekazywanych uprawnionym bezpośrednio na konto. Bon, którego wartość będzie wynosić maksymalnie 2150 zł, zostanie zrealizowany na konkretne usługi wsparcia, czyli:

pomoc w codziennych czynnościach;

opiekę higieniczno-pielęgnacyjną;

wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych;

aktywizację intelektualną lub ruchową (wsparcie w zapewnieniu kontaktu z otoczeniem).

Bon senioralny. Program będzie uruchamiany etapami

Bon senioralny ma być przyznawany przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania danego seniora. Bon ma ruszyć już we wrześniu 2026 r., jednak nie każdy senior będzie mógł skorzystać z programu od pierwszego dnia.

Rząd zdecydował, że program będzie uruchamiany etapami. W pierwszej kolejności do systemu wejdą gminy, które dotychczas nie prowadziły publicznych usług opiekuńczych dla seniorów lub korzystało z nich nie więcej niż 10 osób. Następnie dołączą samorządy, w których prognozuje się najszybszy wzrost liczby mieszkańców w wieku senioralnym.

Ustawa (z wyjątkiem art. 34 pkt 3) wchodzi w życie 7 sierpnia 2026 roku.

Gdzie i jak złożyć wniosek o przyznanie bonu senioralnego? Będą one przyjmowane przez urzędy gminy (lub ośrodki pomocy społecznej) właściwe dla miejsca zamieszkania wnioskującego seniora. Informacje dotyczące formy wnioskowania oraz niezbędnych dokumentów będzie można znaleźć na stronach gminy lub bezpośrednio w urzędach.





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