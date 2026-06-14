Spis treści: Kiedy wypłata czternastej emerytury? Dodatkowe pieniądze dla seniorów Komu przysługuje czternasta emerytura? Jaka jest wysokość świadczenia? Kto nie otrzyma czternastej emerytury?

Kiedy wypłata czternastej emerytury? Dodatkowe pieniądze dla seniorów

W tym roku na emerytów czeka jeszcze jedno dodatkowe świadczenie pieniężne. Oprócz wypłaconej w kwietniu trzynastej emerytury, seniorzy mogą liczyć na czternastą emeryturę, która zostanie wypłacona jesienią. Jeśli nie nastąpią pod tym względem żadne zmiany w stosunku do lat poprzednich, przelewy powinny zostać zrealizowane we wrześniu.

Pamiętajmy jednak, że zgodnie z prawem resort rodziny, pracy i polityki społecznej określa termin wypłaty świadczenia najpóźniej do 31 października każdego roku. W praktyce jednak wyznaczanie konkretnych terminów odbywało się wcześniej. W 2025 roku resort wydał decyzję pod koniec czerwca, a w 2024 roku w lipcu. Wobec tego istnieje duże prawdopodobieństwo, że również w tym roku stosowne informacje zostaną podane na przestrzeni kilku najbliższych tygodni.

Komu przysługuje czternasta emerytura? Jaka jest wysokość świadczenia?

Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania wniosku, by otrzymać świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się jednak, że nie każdy otrzyma czternastkę. W tym przypadku istotne okazuje się kryterium dochodowe.

Czternasta emerytura w pełnej wysokości, czyli kwocie minimalnej emerytury (obecnie, po marcowej waloryzacji, jest to 1978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł netto) zostanie wypłacona osobom, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł. W innym przypadku, kwota czternastki zostanie stosownie pomniejszona o kwotę przekroczenia, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Przykładowo, jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 3500 zł miesięcznie, to wówczas taka osoba dostanie czternastkę pomniejszoną o 600 zł (czyli kwotę przekroczenia).

Kto nie otrzyma czternastej emerytury?

Warto jednak zaznaczyć, że w pewnych sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zrealizuje przelewu czternastej emerytury. Taka sytuacja nastąpi na przykład wtedy, gdy kwota świadczenia okaże się niższa niż 50 zł brutto. Oznacza to, że dodatkowych pieniędzy nie otrzymają ci, których regularna emerytura jest większa niż 4828,49 zł brutto.

Co istotne - na czternastkę nie mają co liczyć także te osoby, które w danym okresie będą miały zawieszoną wypłatę emerytury, na przykład z powodu przekroczenia limitu dorabiania. Dodatkowe pieniądze nie zostaną także wypłacone sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz osobom, które pobierają specjalną emeryturę olimpijską.





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