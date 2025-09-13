Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4 plus) skierowane jest do rodziców, którzy wychowywali co najmniej czworo dzieci, a obecnie przyznana im emerytura jest niższa niż emerytura minimalna. Wysokość minimalnej emerytury w 2025 roku to 1878,91 zł brutto.

Komu przysługuje świadczenie Mama 4 plus?

Świadczenie Mama 4 plus przeznaczone jest przede wszystkim dla matek i ojców, którzy zrezygnowali lub nie podjęli pracy zarobkowej na rzecz wychowywania przynajmniej czworga dzieci. Decyzja ta spowodowała, że nie osiągnęli oni wymaganych lat pracy do wypłaty emerytury w pełnym wymiarze. O rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się:

matki w wieku minimum 60 lat, które wychowały co najmniej czworo dzieci;

ojcowie w wieku 65 lat, którzy wychowywali co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka je porzuciła lub zmarła.

Do liczby dzieci wychowywanych zalicza się nie tylko dzieci urodzone przez matkę czy biologiczne ojca, ale także dzieci adoptowane czy z poprzedniego związku współmałżonka. O świadczenie nie mogą ubiegać się rodzice z zawodowych rodzin zastępczych.

Ile wynosi emerytura dla matek czworga dzieci?

Emerytura dla matek czworga dzieci w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, czyli tyle samo, ile najniższa emerytura w kraju. Jest to kwota co roku waloryzowana.

Warto zaznaczyć, że świadczenie w pełnej kwocie należy się jedynie osobom, które nie pobierają emerytury z ZUS czy KRUS.

Osoby o przyznanym świadczeniu emerytalnym mogą wnioskować o emeryturę Mama 4 plus. Będzie ona wypłacana tylko wtedy, gdy emerytura zasadnicza jest niższa niż 1878,91 zł brutto. Wówczas wynosić będzie różnicę pomiędzy emeryturą zasadniczą a najniższą, czyli jeśli emerytura pobierana przez matkę wynosi 1200 zł brutto, dodatkowe świadczenie Mama 4 plus wynosić będzie 678,91 zł brutto miesięcznie.

Jakie są kryteria przyznawania świadczenia Mama 4 plus?

Oprócz wymaganego wieku i liczby dzieci na wychowaniu osoby zainteresowane świadczeniem Mama 4 plus muszą spełnić dodatkowe kryteria:

Mieć obywatelstwo polskie,

lub mieć obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej,

cudzoziemcy muszą mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

W chwili składania wniosku osoba musi mieszkać na terenie Polski.

Jak złożyć wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane automatycznie, tylko na wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku dostępny jest w jednostkach rejonowych ZUS i na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać wszystkie podstawowe dane wnioskodawcy, podpis i preferowany sposób wypłaty świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

numery PESEL dzieci lub zagraniczne akty urodzenia dzieci niezarejestrowanych w polskim rejestrze;

orzeczenie sądu potwierdzającego adopcję;

inne dokumenty wpływające na przyznanie świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć także oświadczenie określające sytuację osobistą, rodzinną, materialną i majątkową wnioskodawcy potwierdzające bądź nie:

urodzenie/wychowanie co najmniej czworga dzieci;

przerwy i ograniczenia w wychowaniu dzieci;

prawo do emerytury lub renty;

dochody z tytułu zatrudnienia, prowadzenia działalności, posiadania gospodarstwa rolnego lub innych źródeł;

przebywanie w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Zawarte w oświadczeniu informacje należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami, np. zaświadczeniami z urzędu skarbowego, czy urzędu gminy. Osobom przebywającym w areszcie śledczym lub więzieniu nie przysługuje świadczenie Mama 4 plus.

Czy zostanie wprowadzona emerytura dla matek trojga dzieci?

Wraz z prowadzeniem świadczenia Mama 4 plus w 2019 roku pojawiła się dyskusja o definicji dużej rodziny. Do Sejmu napływały petycje zewnętrzne, pojawiały się też inicjatywy poselskie, które miały dopuścić do świadczenia także matki posiadające troje dzieci. Argumentowane było to systemem zniżek na Kartę Dużej Rodziny przysługującym rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci.

Resort pracy podkreśla jednak, że świadczenie skierowane jest nie do wszystkich rodzin wielodzietnych, a tych najbardziej potrzebujących. W najbliższej przyszłości nie nastąpią zmiany dotyczące zasad przyznawania świadczenia Mama 4 plus.

