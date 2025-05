Dodatkowe pieniądze coraz bardziej odległe. Wzrost świadczeń tylko pod jednym warunkiem

Tomasz Kromp

Coroczna waloryzacja odbywa się w marcu. To właśnie wtedy zwiększona zostaje wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych. W roku kalendarzowym możliwa jest także druga waloryzacja. Żeby jednak do tego doszło, musi zostać spełniony warunek związany z inflacją. Czy w tym roku jest na to szansa? Wyjaśniamy.