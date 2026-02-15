Dodatkowe dni wolne od pracy? Chcą zmienić kalendarz urlopów

Anna Gburek

Anna Gburek

Odbiór dnia wolnego za święto wypadające w weekend dotyczy obecnie jedynie soboty. Do Senatu wpłynęła petycja, która postuluje o zmianę przepisów. W 2026 roku zwiększyłoby to liczbę dni wolnych od pracy.

Petycja trafiła do Senatu
Petycja trafiła do SenatuAdam BurakowskiEast News

Spis treści:

  1. Odbiór dnia wolnego za święto w weekend. Petycja w Senacie
  2. Kiedy przysługuje dzień wolny od pracy?
  3. Dni wolne od pracy w 2026 roku

Do Senatu wpłynęła petycja Fundacji "Można lepiej" w sprawie zmiany zapisu w Kodeksie pracy dotyczącego odbioru dnia wolnego za święto wypadające w sobotę.

Autorzy petycji postulują, aby możliwość odbioru dnia wolnego rozszerzyć również na święto wypadające w niedzielę. Argumentują to spójnością przepisów.

Odbiór dnia wolnego za święto w weekend. Petycja w Senacie

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają pięciodniowy tydzień pracy. Sobota i niedziela pozostają dniami wolnymi. Według aktualnych zapisów w Kodeksie pracy za święto wypadające w weekend przysługuje im prawo odbioru dnia wolnego. Dotyczy to jednak tylko dni świątecznych wypadających w sobotę.

Zdaniem autorów petycji zapis ten jest niespójny i postulują zmianę. Podkreślają, że ich celem nie jest zwiększenie liczby dni ustawowo wolnych od pracy. W rzeczywistości jednak w 2026 roku po ewentualnym wejściu w życiu tego zapisu pracownicy cieszyliby się większą liczbą dni wolnych.

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji.

Zobacz również:

Emeryci zacierają ręce. Wyższa emerytura, trzynastka i czternasta. Ile wyniosą te świadczenia po waloryzacji?
Polska

Dobra wiadomość dla emerytów. Na kontach pojawią się wyższe kwoty

Andrzej Zasadni
Andrzej Zasadni

    Kiedy przysługuje dzień wolny od pracy?

    Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, czyli podlegającym pod Kodeks pracy, przysługują dni wolne wypadające w ważne święta narodowe lub religijne. Obecnie jest ich 13. Jeśli czerwona kartka z kalendarza wypada w sobotę, pracownik ma prawo odbioru dnia wolnego w innym terminie wyznaczanym przez pracodawcę.

    Do dni wolnych od pracy należą:

    • 1 stycznia - Nowy Rok,
    • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie),
    • Wielkanoc - niedziela i Poniedziałek Wielkanocny,
    • 1 maja - Święto Pracy,
    • 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja,
    • Zesłanie Ducha Świętego (niedziela),
    • Boże Ciało (czwartek),
    • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
    • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
    • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
    • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
    • 25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie.

    Zmiana przepisów oznaczałaby dla pracowników zwiększenie liczby dni wolnych od pracy, gdyby kalendarz ułożył się w korzystny sposób, czyli gdyby ruchome święta wypadały akurat w niedzielę. Autorzy nie precyzują, czy dodatkowo mowa o świętach, które co do zasady wypadają w niedzielę - jak Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego.

    W 2026 roku byłyby to zatem dwa lub cztery dodatkowe dni wolne - 3 maja i 1 listopada lub dwa wspomniane i dodatkowo Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego.

    Zobacz również:

    Wprowadzone w 2026 roku zmiany w Kodeksie pracy sprawiły, że ZUS zalały setki tysięcy wniosków
    Polska

    Nowe przepisy spowodowały chaos. Jak odebrać zaświadczenie z ZUS?

    Klaudia Kuryśko
    Klaudia Kuryśko

      Dni wolne od pracy w 2026 roku

      W 2026 roku kalendarz dni wolnych wypada wyjątkowo niekorzystnie. Święta, które często dają możliwość przedłużenia weekendu, wypadają właśnie w niedziele, co uniemożliwia wzięcie dłuższego urlopu. Dotyczy to między innymi:

      Dodatkowo 15 sierpnia wypada w sobotę, co również ogranicza możliwości wzięcia urlopu i przedłużenia weekendu. W tym jednak wypadku pracodawca musi oddać nam dzień wolny.

      Zobacz również:

      Zdj. ilustracyjne
      Ciekawostki

      Dni wolne poza urlopem wypoczynkowym. Co naprawdę przysługuje pracownikom?

      Jacek Waśkiel
      Jacek Waśkiel
      Dziemianowicz-Bąk w '''Graffiti'': Lewica opowiada się, żeby każdy piątek był wolnyPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze