Do Senatu wpłynęła petycja Fundacji "Można lepiej" w sprawie zmiany zapisu w Kodeksie pracy dotyczącego odbioru dnia wolnego za święto wypadające w sobotę.

Autorzy petycji postulują, aby możliwość odbioru dnia wolnego rozszerzyć również na święto wypadające w niedzielę. Argumentują to spójnością przepisów.

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają pięciodniowy tydzień pracy. Sobota i niedziela pozostają dniami wolnymi. Według aktualnych zapisów w Kodeksie pracy za święto wypadające w weekend przysługuje im prawo odbioru dnia wolnego. Dotyczy to jednak tylko dni świątecznych wypadających w sobotę.

Zdaniem autorów petycji zapis ten jest niespójny i postulują zmianę. Podkreślają, że ich celem nie jest zwiększenie liczby dni ustawowo wolnych od pracy. W rzeczywistości jednak w 2026 roku po ewentualnym wejściu w życiu tego zapisu pracownicy cieszyliby się większą liczbą dni wolnych.

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji.

Kiedy przysługuje dzień wolny od pracy?

Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, czyli podlegającym pod Kodeks pracy, przysługują dni wolne wypadające w ważne święta narodowe lub religijne. Obecnie jest ich 13. Jeśli czerwona kartka z kalendarza wypada w sobotę, pracownik ma prawo odbioru dnia wolnego w innym terminie wyznaczanym przez pracodawcę.

Do dni wolnych od pracy należą:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie),

Wielkanoc - niedziela i Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja - Święto Pracy,

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja,

Zesłanie Ducha Świętego (niedziela),

Boże Ciało (czwartek),

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie.

Zmiana przepisów oznaczałaby dla pracowników zwiększenie liczby dni wolnych od pracy, gdyby kalendarz ułożył się w korzystny sposób, czyli gdyby ruchome święta wypadały akurat w niedzielę. Autorzy nie precyzują, czy dodatkowo mowa o świętach, które co do zasady wypadają w niedzielę - jak Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego.

W 2026 roku byłyby to zatem dwa lub cztery dodatkowe dni wolne - 3 maja i 1 listopada lub dwa wspomniane i dodatkowo Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego.

Dni wolne od pracy w 2026 roku

W 2026 roku kalendarz dni wolnych wypada wyjątkowo niekorzystnie. Święta, które często dają możliwość przedłużenia weekendu, wypadają właśnie w niedziele, co uniemożliwia wzięcie dłuższego urlopu. Dotyczy to między innymi:

weekendu majowego - 3 maja wypada w niedzielę,

Wszystkich Świętych - 1 listopada wypada w niedzielę.

Dodatkowo 15 sierpnia wypada w sobotę, co również ogranicza możliwości wzięcia urlopu i przedłużenia weekendu. W tym jednak wypadku pracodawca musi oddać nam dzień wolny.

