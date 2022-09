Dodatek węglowy: Wypłaty ruszyły. Czy pieniędzy wystarczy dla wszystkich?

Wreszcie ruszyły wypłaty dodatku węglowego dla osób, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa albo piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem czy pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Reklama

Zgodnie z pierwotnym założeniem, pierwsze pieniądze miały trafić na konta Polaków w poniedziałek 19 września, jednak ze świecą można szukać gmin, w których taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce.

Dopiero w środę rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska przekazała PAP informację, że "na konto wojewody wpłynęła pierwsza transza środków na wypłatę dodatku węglowego".

Wiadomo, że środki na jego wypłatę zostały już przekazane samorządom i realizowane są pierwsze przelewy dla Polaków. Czy dla wszystkich wystarczy?



Kiedy wypłata dodatku węglowego? Pieniądze z opóźnieniem trafiają do gmin

O tym, kiedy wypłata dodatku węglowego decyduje termin sesji radnych potrzebnej do tego, aby zaksięgować środki. W niektórych miastach i gminach sesję udało się zwołać właściwie z dnia na dzień, dlatego pierwsze wypłaty mogły ruszyć już w czwartek. Jest to jednak mniejszość.

Trzeba również pamiętać, że samo rozpatrywanie wniosków o dodatek węglowy trwa. Wypłaty są realizowane według kolejności składania dokumentów w ciągu maksymalnie 60 dni.

Pierwsze przelewy dotrą do osób, które złożyły wypełniony wzór wniosku o dodatek węglowy najwcześniej. Oczywiście pod warunkiem, że wiarygodność dokumentów nie wzbudza wątpliwości.

Media sugerują, że chętnych, aby otrzymać dodatek węglowy, jest więcej, niż środków przeznaczonych w ramach tej inicjatywy w budżecie państwa. Samorządy obawiają się, że nie będą miały z czego wypłacać pieniędzy mieszkańcom. Rząd na wypłaty dodatku węglowego przyznał kwotę 11,5 mld złotych, a to znacznie mniej, niż wynosi zapotrzebowanie.

Zdjęcie Czas pokaże, czy środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego wystarczy dla wszystkich chętnych / Karol Makurat/REPORTER / East News

Według wstępnych danych zebranych przez TVN24 Biznes z 14 województw kwota wynikająca z wniosków o dodatek węglowy sięgnęła blisko 15,7 mld zł, a to już wtedy oznaczało niewystarczające środki na wypłatę jednorazowego świadczenia. Czy zatem nie wszyscy mogą liczyć na dodatek węglowy w pełnej kwocie 3000 zł?

Art. 27. Pkt 3. ustawy sugeruje, że w momencie, gdy wykorzystanie środków przekroczy 95% (10,9 mld złotych), wysokość wypłacanego świadczenia zostanie proporcjonalnie obniżona tak, aby jego łączna wysokość była równa limitowi środków finansowych przeznaczonych na tej cel.

Ministerstwo Środowiska i Klimatu uspokaja, że pieniędzy wystarczy

Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Środowiska i Klimatu stwierdził niedawno, że pieniędzy przeznaczonych na dodatki węglowe dla Polaków powinno wystarczyć. Zapotrzebowanie zostało bowiem określone na podstawie wcześniejszych wpisów w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zdjęcie Zapotrzebowanie na węgiel zostało określone na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencyjności Budynków / 123RF/PICSEL

W rozmowie z TVN24 Biznes rzecznik wyjaśnił, że "jeśli kwota z wniosków przekracza założony budżet, to dlatego, że są to wnioski złożone niepoprawnie lub przez osoby nieuprawnione do tego". Pozostaje więc jedynie mieć nadzieję, że dodatku węglowego w standardowej kwocie nie zabraknie dla wszystkich tych, którzy są uprawnieni, aby go otrzymać.

Trzeba zaznaczyć, że choć zainteresowanie dodatkiem węglowym 2022 jest ogromne, mnóstwo wniosków może zostać odrzuconych z uwagi na fakt, iż na początku września zostały doprecyzowane kryteria dla osób, które ubiegają się o jego przyznanie. Niektórzy chcieli bowiem wykorzystać lukę w przepisach , aby zdobyć wyższe dofinansowanie.

Teraz jeden dodatek węglowy przysługuje na wszystkie gospodarstwa domowe pod tym samym adresem, a 3 tysiące złotych na węgiel przyznawane będą pierwszemu wnioskodawcy, który złożył podanie w urzędzie gminy.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć w urzędzie miasta lub gminy do 30 listopada 2022 po wcześniejszym zgłoszeniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które nie zadbały o dopełnienie formalności, nie otrzymają dodatku węglowego 2022.

Jeśli dokumenty zostaną rozpatrzone pozytywnie, pieniądze w ramach jednorazowego świadczenia zostaną wypłacone w ciągu maksymalnie 60 dni.

Oficjalny wzór wniosku o dodatek węglowy można pobrać tutaj .

Czytaj również:

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych. Środki trafiły już do wojewodów

Dodatek do gazu LPG i dodatek osłonowy do gazu. Można już składać wnioski

Mało znany dodatek dla emerytów. Może podratować budżet w październiku

Zobacz także: