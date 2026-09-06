Spis treści: Komu przysługuje ryczałt energetyczny? Ile wynosi ryczał energetyczny? Jak wnioskować o ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to miesięczne świadczenie pieniężne waloryzowane co roku, którego zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa zamieszkałe przez osoby uprawnione do tego dodatku. Świadczenie to jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przyznawany jest wybranej grupie seniorów - nie każdy emeryt może go otrzymać. O dodatek ten mogą ubiegać się wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach. Zgodnie z informacjami ZUS należą do nich:

kombatanci oraz osoby posiadające równorzędny status uprawniający do świadczenia,

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowani do pracy (np. w kopalniach, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu czy batalionach budowlanych),

wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych (pod warunkiem pobierania emerytury lub renty),

wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych (o ile mają przyznane prawo do emerytury lub renty).

Przy czym pod uwagę nie bierze się ani wieku, ani dochodów wnioskodawcy. Znaczenie ma jedynie przynależność do którejś z wymienionych powyżej grup.

Ile wynosi ryczał energetyczny?

Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie, co przekłada się na 4033,92 zł rocznie. Kwota świadczenia ogłaszana jest w "Monitorze Polskim" przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek podlega regularnej waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury i renty, a nowa stawka wchodzi w życie zawsze z początkiem marca.

Jak wnioskować o ryczałt energetyczny?

Seniorzy chcący otrzymać ryczałt energetyczny muszą uzyskać decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdzi ich działalność kombatancką bądź fakt doznanych represji. Jeśli o dodatek wnioskują wdowy lub wdowcy, muszą uzyskać dokument świadczący o uprawnieniach zmarłych członków rodziny. Z kolei osoby, które były kierowane na zastępczą służbę wojskową do pracy przymusowej, muszą uzyskać zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wdowy muszą także dysponować zaświadczeniem wydanym przez organ wojskowy.

Osoby uprawnione muszą wypełnić formularz ZUS-ERK. Można go pobrać przez internet lub odebrać w oddziale ZUS, gdzie zostanie wydany. Następnie należy go wypełnić i wraz z załącznikami złożyć w placówce osobiście lub wysłać pocztą.

Zakład ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu dostarczenia kompletu dokumentów. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dodatek zostanie doliczony do innych świadczeń, tzn. zostanie wypłacony wraz z emeryturą lub rentą.

Warto pamiętać o dołączeniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia - bez tego wniosek zostanie odrzucony. Ponadto ryczałt jest zwolniony z podatku dochodowego oraz nie wpływa na wysokość innych świadczeń.



