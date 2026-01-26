Spis treści: Kto może dostać dodatek mieszkaniowy w 2026 roku? Dochody i metraż pod kontrolą gminy Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2026 roku? Jak złożyć wniosek? Zbierz te dokumenty

Dodatek mieszkaniowy to jedno z tych świadczeń, po które wciąż sięga zbyt mało osób. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że spełniają wymagania, by go otrzymać. Procedura nie należy do najprostszych, ale dla wielu rodzin może oznaczać konkretne, comiesięczne wsparcie.

Kto może dostać dodatek mieszkaniowy w 2026 roku?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które mają tytuł prawny do lokalu: właścicielom mieszkań i domów, najemcom, podnajemcom oraz osobom ze spółdzielczym prawem do lokalu.

O wsparcie mogą ubiegać się także osoby oczekujące na lokal socjalny lub zamienny, jeśli faktycznie ponoszą koszty związane z mieszkaniem.

Kluczowe są dwa warunki: dochód i powierzchnia lokalu. Gmina sprawdza średni dochód z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku oraz to, czy mieszkanie nie jest zbyt duże w stosunku do liczby domowników.

Dochody i metraż pod kontrolą gminy

W 2026 roku obowiązuje zasada, że w gospodarstwach jednoosobowych dochód nie może przekroczyć 3273 zł, natomiast w gospodarstwach wieloosobowych 2454 zł na osobę. W pierwszym przypadku to 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, w drugim 30 proc.

Progi są aktualizowane w trakcie roku po ogłoszeniu nowych danych przez GUS. Niewielkie przekroczenie limitu nie zawsze oznacza odmowę, dodatek może być po prostu niższy.

Znaczenie ma też metraż. Dla jednej osoby normą jest 35 m², dla dwóch 40 m², a limit rośnie wraz z liczbą domowników. Dopuszczalne jest także częściowe przekroczenie powierzchni, m.in. w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2026 roku?

Kwota dodatku mieszkaniowego nie jest stała. Zależy od dochodów, liczby osób w gospodarstwie oraz wysokości opłat za mieszkanie. W praktyce świadczenie wynosi od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie i przyznawane jest na sześć miesięcy.

Dodatek trafia najczęściej bezpośrednio do zarządcy budynku lub spółdzielni i pomniejsza czynsz, więc wnioskodawca nie zawsze widzi pieniądze na koncie, ale realnie płaci mniej.

Osoby mieszkające w lokalach bez centralnego ogrzewania, gazu lub ciepłej wody mogą otrzymać ryczałt na opał, wypłacany razem z dodatkiem mieszkaniowym. To dodatkowe wsparcie, szczególnie istotne przy wysokich cenach energii.

Jak złożyć wniosek? Zbierz te dokumenty

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Każda gmina dysponuje własnym wzorem wniosku, który często zamieszcza na swoich stronach internetowych. Druk jest również dostępny w urzędach.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające dochody, tytuł prawny do lokalu oraz wysokość opłat mieszkaniowych. Deklaracje dochodowe powinny dotyczyć wszystkich zamieszkałych osób pełnoletnich z ostatnich trzech miesięcy. Wysokość ponoszonych wydatków na lokal potwierdza zarządca budynku.

Gmina może przeprowadzić wywiad środowiskowy, by potwierdzić deklarowane dane. Podanie nieprawdziwych informacji może skutkować cofnięciem świadczenia i obowiązkiem zwrotu pieniędzy.

Źródło: gov.pl

