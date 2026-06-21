Spis treści: Dodatek 400 zł do urlopu wychowawczego. Kto może go otrzymać? Czym charakteryzuje się urlop wychowawczy?

Dodatek 400 zł do urlopu wychowawczego. Kto może go otrzymać?

Rodzice korzystający z urlopu wychowawczego mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 400 zł miesięcznie. Nie jest to jednak odrębne świadczenie dostępne dla wszystkich osób przebywających na takim urlopie. Dodatek funkcjonuje w ramach systemu świadczeń rodzinnych i został uregulowany w art. 10 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że o jego przyznaniu decyduje nie tylko fakt sprawowania opieki nad dzieckiem, ale również prawo do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeśli są uprawnieni do urlopu wychowawczego i osobiście sprawują opiekę nad dzieckiem. Standardowy okres wypłaty wynosi do 24 miesięcy, jednak może zostać wydłużony do 36 miesięcy w przypadku opieki nad bliźniętami. Najdłuższy okres wsparcia przewidziano dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, którzy mogą otrzymywać dodatek nawet przez 72 miesiące. Wysokość świadczenia pozostaje taka sama niezależnie od liczby dzieci objętych opieką.

Kluczowe znaczenie ma spełnienie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego. Obecnie przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł netto, a w rodzinach wychowujących dziecko z niepełnosprawnością limit wynosi 764 zł netto.

Dodatek nie przysługuje również osobom, które pobierają jednocześnie niektóre inne świadczenia związane z opieką nad dzieckiem (m.in. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) lub podejmują pracę uniemożliwiającą sprawowanie osobistej opieki.

Czym charakteryzuje się urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy to uprawnienie przewidziane w art. 186 Kodeksu pracy, które ma umożliwić rodzicom osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem po wykorzystaniu innych form zwolnienia związanych z narodzinami. Mogą z niego skorzystać pracownicy posiadający co najmniej sześciomiesięczny staż, przy czym do wymaganego okresu zatrudnienia wliczają się także wcześniejsze miejsca pracy.

W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego nie jest on płatny, dlatego wielu rodziców decyduje się na niego przede wszystkim wtedy, gdy opieka nad małym dzieckiem utrudnia szybki powrót do aktywności zawodowej. Przepisy pozwalają korzystać z urlopu wychowawczego przez maksymalnie 36 miesięcy, jednak co do zasady nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat.

Z tego rozwiązania często korzystają rodzice, które chcą odłożyć powrót do pracy do czasu rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej lub znalezienia odpowiedniej formy opieki. Wniosek należy złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, a pracodawca ma obowiązek go uwzględnić. Co istotne, przepisy pozwalają łączyć urlop wychowawczy z pracą zarobkową, nauką lub szkoleniami, o ile nie utrudnia to osobistej opieki nad dzieckiem.





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