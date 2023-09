Dodatek dla nauczycieli 2023. Specjalna nagroda nie dla wszystkich

Specjalna nagroda dla nauczycieli. Ile dokładnie wyniesie?

Będzie to kwota 1125 złotych brutto, a zatem 900 złotych netto. Jest to jednorazowy dodatek do wynagrodzenia. Zostanie wypłacony przez szkołę, z którą dany nauczyciel pozostaje w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 roku. Warto wiedzieć, że jeśli ktoś pracuje w więcej niż jednej placówce, nie uprawnia go to do pobrania kilku nagród.