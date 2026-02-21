Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek finansowy, którego celem jest częściowa rekompensata wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem prądu, gazu czy ogrzewania. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, razem z emeryturą lub rentą.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny? Dodatek dla kilku grup

Ryczałt energetyczny to dodatek finansowy, który nie przysługuje każdemu. Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie może otrzymać kilka grup osób. Są to:

kombatanci;

ofiary represji wojennych oraz okresu powojennego;

żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, batalionach budowlanych lub zakładach rud uranu.

Co więcej, z ryczałtu energetycznego mogą skorzystać także wdowy lub wdowcy po wyżej wymienionych osobach.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2026 roku? W marcu waloryzacja świadczeń

Aktualnie wysokość ryczałtu energetycznego to 312,71 zł netto. Kwota ta jest wypłacana co miesiąc, wraz z emeryturą lub rentą. Co jednak ważne - taka wysokość ryczałtu energetycznego będzie obowiązywać do 28 lutego.

Wskutek corocznej, marcowej waloryzacji, wzrosną nie tylko świadczenia emerytalne i rentowe. Na podwyżkę będą mogły liczyć również osoby pobierające ryczałt energetyczny. Od 1 marca tego roku, kwota tego dodatku finansowego ma wynosić 336,16 zł.

Jak wnioskować o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w każdym czasie. Jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS-u: "Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku".

O przyznanie ryczałtu energetycznego można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź polskiego urzędu konsularnego.

Co dołączyć do wniosku o ryczałt energetyczny?

Oprócz formularzu wniosku (można go pobrać ze strony ZUS lub otrzymać w punkcie informacji w placówce ZUS), należy pamiętać o skompletowaniu pewnych dokumentów. Chodzi tutaj przede wszystkim o decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji bądź potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie (dotyczy wdów i wdowców).

W przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych będzie potrzebne zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej dla miejsca zamieszkania), które potwierdzi okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia. Jeśli zaś chodzi o wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, konieczne będzie zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Dołączenie wymaganych dokumentów do wniosku jest bardzo ważne. Bez nich, ZUS może odmówić przyznania ryczałtu energetycznego.

