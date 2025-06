"Docierają do nas przykre raporty". Strażacy mieli masę pracy

To były ciężkie godziny, szczególnie dla mieszkańców Dolnego Śląska. Tam z powodu burz strażacy mieli najwięcej pracy: do usuwania skutków burz wyjeżdżali ponad 150 razy. Głównie usuwali połamane drzewa oraz wypompowywali wodę z zalanych budynków i dróg. Łącznie odebrano niemal pół tysiąca zgłoszeń w kilku województwach. Do groźnego zdarzenia doszło na Mazowszu, gdzie fragment uszkodzonego dachu zranił kobietę.