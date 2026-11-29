W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął udział w manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Wszyscy, którzy tu bywają, wszyscy, którzy to wspierają, przechodzą do polskiej historii - mówił do uczestników zgromadzenia.

- Złotymi zgłoskami są zapisani w polskich dziejach, bo my tutaj walczymy o Trybunał, ale walka o Trybunał dzisiaj ogniskuje walkę o Polskę, o przyszłość Polaków, o naszą wolność, naszą suwerenność, ale także o to wszystko, co składa się na państwo praworządne i demokratyczne - wymieniał.

Kaczyński przekonywał również, że "Trybunał Konstytucyjny jest tą ostatnią barykadą, która broni praworządności, bo to nie jest sąd nad ludźmi, to jest sąd nad prawem". - Ale to jest sąd niezwykle ważny, bo on normalnie działając powinien po prostu chronić państwo, chronić obywateli przed nadużyciami władzy, także tej, która ma większość, tej, która wygrała wybory - powiedział.

"Co najmniej 10-11 miesięcy". Kaczyński zwrócił się do manifestujących przed TK

Polityk podziękował również ugrupowaniom wspierającym manifestację. - Dzięki tej formacji, którą mam zaszczyt reprezentować Prawu i Sprawiedliwości, ale zasługa Telewizji Republika, zasługa klubów Gazety Polskiej, no tam jest bardzo wielu członków naszej formacji, jest naprawdę ogromna i można powiedzieć tutaj prymarna, jak to się mówi, jest na pierwszej linii i dlatego jeszcze raz dziękuję - kontynuował.

Kaczyński przyznał też, że manifestujący mają przed sobą "jeszcze długą drogę (...), liczącą co najmniej 10-11 miesięcy". - Drogę do ostatecznego zwycięstwa. Do dnia, kiedy tutaj wejdzie legalny prezes Trybunału. Do dnia, w którym odzyskamy wolność - wymieniał.

Prezes PiS odniósł się także do niedawnych propozycji dotyczących resetu konstytucyjnego, który miałby rozwiązać spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Żadnych resetów - stwierdził stanowczo Kaczyński.

"Dochód na głowę taki sam jak w Niemczech". Kaczyński o planach PiS

Kaczyński mówił także o celach swojego ugrupowania w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

- Wczoraj było spotkanie, konferencja Stowarzyszenia OdNowa. To jest taka grupa, która działa razem z nami, jest w naszym klubie parlamentarnym. Grupa, która zajmuje się wszystkim programami, przygotowywaniami różnych rozwiązań - wskazał.

- Otóż oni postawili tam cele, które i nam są całkowicie bliskie. W 2035 roku dochód na głowę w Polsce (...) taki sam jak w Niemczech, a później wyższy. W historii nigdy tego nie było, musimy wiedzieć, że takie mamy cele, że dzisiaj już nie jesteśmy daleko - powiedział.

"Wewnętrznie i zewnętrznie zabezpieczyć" Polskę. Apel Kaczyńkiego

Kaczyński mówił też, że w tym kontekście nie chodzi tylko o liczby. - Tu chodzi o poziom naszego życia, tu chodzi o likwidację tych sfer biedy, życia poniżej minimum socjalnego, które w Polsce w dalszym ciągu istnieją - wyjaśnił.

- To chodzi po prostu o to, że to wszystko, co w ciągu przeszło tysiąca lat naszej historii, nam przeszkadzało (...), ostatecznie zaniknie, że uzyskamy ten cel, że będziemy naprawdę silnym, środkowoeuropejskim państwem, że będziemy, proszę Państwa, naprawdę się liczyć, że zmienimy kalkulację tych wszystkich, którzy chcą zamienić tę środkową część Europy w teren podległy, nieliczący się, eksploatowany - kontynuował.

Polityk przekonywał, że takie plany istnieją i "mają długą historię, sięgającą bardzo wielu lat wstecz". - Można powiedzieć, że takim momentem najbardziej pod tym względem obfitym w różnego rodzaju publikacje, ważne publikacje i różnego rodzaju koncepcje był rok 1915, początki I wojny światowej - wskazał.

- Wtedy sformułowano koncepcję takiego małego państwa polskiego, podlegającego Niemcom. Dziś ta koncepcja innymi metodami, w innych okolicznościach, w innym wymiarze terytorialnym (...), jest w dalszym ciągu (...) realizowana - przekonywał Kaczyński. Apelował on, że Polskę trzeba nie tylko "uratować", ale również "wewnętrznie i zewnętrznie zabezpieczyć".

Ponownie podejmując wątek rozwoju naszego kraju, Kaczyński stwierdził, że "od Niemiec jest droga ku takim krajom jak Szwajcaria". - To jest jeszcze długa droga. Szwajcaria jest dużo bogatsza niż Niemcy, ale proszę Państwa, gdybyśmy byli dzisiaj na poziomie Szwajcarii, to bylibyśmy europejskim mocarstwem pierwszego stopnia - przekonywał.

- Polacy pokazali, że potrafią rozwijać swój kraj. Nasi wrogowie sądzili, że będziemy krajem takim, gdzie jest wieczny nieporządek, gdzie jest wieczna kłótnia i żadnej zdolności do rozwoju. Takie kraje w Europie, w Unii Europejskiej są. My pokazaliśmy, że jesteśmy zupełnie inni - stwierdził.

Więcej informacji wkrótce...

Manifestacja przed budynkiem TK. Jest decyzja sądu

W sobotę media obiegła informacja o tym, że Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrzył zażalenie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego na wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawa dotyczyła organizacji zgromadzenia przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

"Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Prezydenta m.st. Warszawy i stwierdził, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie" - przekazano w komunikacie.

Jak przekazała w Polsat News rzeczniczka prasowa ds. cywilnych sędzia Alicja Fronczyk, argumenty prezydenta stolicy zostały uznane przez sąd za "niewystarczające". - Zakazanie z góry wielodniowego zgromadzenia na podstawie jedynie hipotetycznych założeń (...) stanowiłoby taką ingerencję nieadekwatną do okoliczności sprawy - wyjaśniła.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie oznacza, że protestujący będą mogli pozostać na Alei Szucha po 30 listopada. Decyzja jest prawomocna. Nie przysługuje od niej skarga kasacyjna.