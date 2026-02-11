Spis treści: Waloryzacja emerytur 2026. Emeryci dostaną więcej Ile wyniesie emerytura po waloryzacji 2026? Kwoty Trzynasta i czternasta emerytura po waloryzacji. Ile wyniosą?

Waloryzacja emerytur to zwiększanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Ewentualny wzrost emerytur opiera się przede wszystkim o dwa wskaźniki.

Waloryzacja emerytur 2026. Emeryci dostaną więcej

Pierwszy z nich to wzrost cen. Ten znamy już od jakiegoś czasu. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 roku wyniósł 4,2 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł. To drugi wskaźnik uwzględniany przy waloryzacji, a realny wzrost wynagrodzeń wyniósł 5,5 proc. w porównaniu z 2024 r.

Powyższe dane oznaczają, że emeryci z najniższą emeryturą dostaną o 90 zł i 62 gr "na rękę" więcej. A to dlatego, że wskaźnik waloryzacji wyniesie w sumie 5,3 proc. W ustawie budżetowej rząd przewidywał, że waloryzacja ukształtuje się na poziomie 4,88 proc.

Emeryci dostaną więc miesięcznie więcej, niż planowano, a łączny koszt waloryzacji będzie wyższy o dwa miliardy zł. W sumie będzie nas kosztować około 24,8 mld zł.

Ile wyniesie emerytura po waloryzacji 2026? Kwoty

Tegoroczna waloryzacja emerytur sprawia, że najniższe wypłacane świadczenie zbliża się powoli do granicy 2000 zł miesięcznie.

Niemniej jednak w tym roku jeszcze jej nie przekroczy, ponieważ najniższa emerytura po waloryzacji wzrośnie z 1878,91 do 1978,49 zł brutto. A ile wyniesie emerytura po waloryzacji 2026 dla innych emerytów? Oto przykładowe kwoty wyliczeń:

emerytura 2000 zł brutto: po waloryzacji 2106,00 zł brutto;

emerytura 2200 zł brutto: po waloryzacji 2316,60 zł brutto;

emerytura 2500 zł brutto: po waloryzacji 2632,50 zł brutto;

emerytura 2800 zł brutto: po waloryzacji 2948,40 zł brutto;

emerytura 3000 zł brutto: po waloryzacji 3159,00 zł brutto;

emerytura 3200 zł brutto: po waloryzacji 3369,60 zł brutto;

emerytura 3500 zł brutto: po waloryzacji 3685,50 zł brutto;

emerytura 4000 zł brutto: po waloryzacji 4212,00 zł brutto;

emerytura 5000 zł brutto: po waloryzacji 5265,00 zł brutto;

emerytura 7000 zł brutto: po waloryzacji 7371,00 zł brutto;

emerytura 10 000 zł brutto: po waloryzacji 10530,00 zł brutto.

Końcowy wskaźnik waloryzacji emerytur musi zostać ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oficjalnym komunikacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacja ta musi zostać opublikowana w Monitorze Polskim w ciągu maksymalnie trzech dni od momentu ogłoszenia.

Trzynasta i czternasta emerytura po waloryzacji. Ile wyniosą?

Waloryzacja to nie tylko wzrost wysokości podstawowej emerytury. Wyższe w 2026 roku będą także dodatki, w tym najbardziej wyczekiwane, czyli trzynasta i czternasta emerytura.

Ile wyniesie "trzynastka" w 2026 roku? Co do zasady ta jest wypłacana każdemu seniorowi bez względu na wysokość dochodów. Zgodnie z przepisami 13. emerytura jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca. Dlatego w 2026 roku, po waloryzacji, wyniesie dokładnie 1978,49 zł brutto.

Nieco inaczej wyglądają zasady przyznawania 14. emerytury. To świadczenie przysługuje osobom, których miesięczne świadczenie brutto nie przekracza 2900 zł. Z tego wynika, że najwyższa możliwa 14. emerytura w 2026 r. to 1978,49 zł brutto.

Jeśli jednak podstawowa emerytura jest wyższa niż 2900 zł, to obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Mówiąc wprost, "czternastka" zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia, a świadczenie nie jest wypłacane, jeśli wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 50 zł.

Warto wspomnieć, że trzynasta i czternasta emerytura jest wypłacana w dwóch różnych terminach. Zwyczajowo "trzynastka" trafia do seniorów w kwietniu, jednak część seniorów otrzyma 13. emeryturę szybciej. Z kolei 14. emerytura wypłacana jest zazwyczaj we wrześniu, jednak na oficjalne potwierdzenie tego terminu trzeba jeszcze poczekać.

