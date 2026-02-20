Do wielkiej zmiany zostały już tylko godziny. Zima zgaśnie w oczach

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Takich wartości w tym roku jeszcze nie było. Niedługo w Polsce termometry pokażą nawet 15 stopni Celsjusza. Zamiast śniegu spadnie deszcz, praktycznie w całym kraju. Odwilż się nasili i możliwe że za kilka dni pokrywa śnieżna utrzyma się praktycznie tylko w górach.

Grupa pieszych przechodzi przez kałużę na chodniku, niektórzy mają parasole. W tle widoczne są miejskie budynki i sygnalizacja świetlna. W prawej części grafiki dwanaście map Polski z symbolami pogodowymi, przedstawiających prognozę pogody lub sytuację...
Nadchodzi zdecydowane ocieplenie. Noc z piątku na sobotę będzie ostatnią tak mroźną. Potem będzie nawet kilkanaście stopni powyżej zeraFot. Łukasz Cynalewski/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Polsce prognozowany jest gwałtowny wzrost temperatury, lokalnie nawet do 15 stopni Celsjusza.
  • W najbliższych dniach dominować będą odwilż, opady deszczu i możliwa gołoledź na wielu obszarach kraju.
  • Śnieg ma utrzymać się przede wszystkim w górach, a na nizinach w najbliższym czasie zacznie się topić.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Piątek będzie ostatnim mroźnym dniem w najbliższym czasie. Mrozy nie będą zbyt duże i wyniosą nie więcej niż -5 stopni Celsjusza. W nocy gwałtownie się ochłodzi - miejscami na południowym wschodzie i wschodzie nawet do -17, -13 stopni. Na tym jednak koniec siarczystych mrozów. Od soboty szybko się ociepli, w praktycznie całej Polsce - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda przynosi dawkę wiosny. Wkrótce się zacznie

Do Polski od zachodu płynie masa ciepłego powietrza. Dotrze do nas w sobotę, przynosząc gwałtowny wzrost temperatury. O ile na północnym wschodzie w ciągu dnia będzie jeszcze zimno: do -3, -1 stopnia, to w zachodnich i południowych rejonach kraju termometry pokażą 3 do 6 stopni powyżej zera.

Zmiana pogody nie wszędzie przebiegnie spokojnie. Pojawi się więcej chmur i wrócą opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem, a potem w sam deszcz. Miejscami może on zamarzać na zmrożonym gruncie, powodując gołoledź. Na drogach i chodnikach może być ślisko.

Dodatkowym utrudnieniem będą też mgły, głównie na zachodzie, które mogą ograniczać widzialność do około pół kilometra.

Aura w weekend będzie bardziej wymagająca niż obecnie. Z czasem będzie padać coraz więcej deszczu - w niedzielę mokro będzie praktycznie wszędzie, a na marznące opady powodujące gołoledź trzeba będzie uważać zwłaszcza na wschodzie.

Kolorowa mapa Europy Środkowej przedstawiająca intensywność opadów atmosferycznych i zachmurzenie, z zaznaczonymi różnymi poziomami opadów na tle konturów krajów; wyraźne pasma intensywnych opadów nad Polską, Czechami i Ukrainą.
Druga połowa weekendu może być deszczowa w całym kraju. Na północnym wschodzie może popadać deszcz ze śniegiemmateriał zewnętrzny

Ocieplenie poczujemy w większej części Polski. W niedzielę we wszystkich regionach będzie powyżej zera, nawet na Suwalszczyźnie, gdzie zanotujemy jeden stopień ciepła. Najcieplej zrobi się na Dolnym Śląsku - tam w ciągu dnia można się spodziewać do około 8 st. C. To dopiero początek cieplejszego epizodu - kolejne dni będą jeszcze bardziej wiosenne.

Zobacz również:

W weekend w Polsce nastąpi ocieplenie. Pod koniec przyszłego tygodnia śnieg może zniknąć z większości Polski
Polska

Pogoda zmieni się nieodwracalnie. Potwierdzają się wcześniejsze prognozy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Masa ciepłego powietrza płynie z zachodu. Na termometrach 15 stopni

    Parasole i nieprzemakalne kurtki na pewno przydadzą się również na początku przyszłego tygodnia. W większości kraju będzie pochmurnie i deszczowo. Miejscami na północy może jeszcze padać deszcz ze śniegiem, jednak w przeważającej części Polski powinniśmy się liczyć z opadami wody.

    Odwilż będzie coraz silniejsza, ponieważ na termometrach zanotujemy jeszcze wyższe wartości. W poniedziałek na najchłodniejszym północnym wschodzie będzie od 2 do 4 stopni ciepła, w centrum koło 8, a na południowym zachodzie 10 do 12 stopni Celsjusza.

    Kolorowa mapa Polski ukazująca anomalię temperatury powietrza na poziomie 2 metrów nad ziemią, z wyraźnymi różnicami temperatury pomiędzy regionami, oznaczeniami największych miast oraz legendą barwną w dolnej części.
    Od weekendu zrobi się wyraźnie cieplej. W całej Polsce zanotujemy mocną dodatnią anomalię temperaturWXChartsmateriał zewnętrzny

    Na niżej położonych terenach śnieg zacznie szybko znikać. W wielu miejscach trzeba się liczyć z nasilającymi się roztopami.

    Nie tylko kolejne dni będą cieplejsze, również po zmroku mrozu praktycznie nie uświadczymy. W nocy z poniedziałku na wtorek -1 stopni będzie tylko na terenach podgórskich Karpat, a na wschodzie będzie w okolicach zera. W pozostałych rejonach będzie kilka stopni ciepła.

    Przelotne deszcze w wielu miejscach, a także lokalne opady deszczu ze śniegiem na południu pojawią się we wtorek. Tego dnia termometry pokażą od 2-5 st. C na północy i wschodzie do 5-8 stopni na południu i zachodzie.

    Kolejnego dnia do naszego kraju napłynie kolejna porcja ciepłego powietrza. W środę temperatury na południowym zachodzie i zachodzie osiągną nawet 12-15 stopni Celsjusza, co oznacza bardziej wiosenne wartości.

    Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na okres od 20 lutego do 1 marca przedstawiona w formie mapek z wartościami liczbowymi oraz kolorami odpowiadającymi zakresem temperatur od ujemnych do dodatnich.
    Konie mrozów w Polsce. Od weekendu zrobi się znacznie cieplej. Na początku przyszłego tygodnia w ciągu dnia będzie kilkanaście stopni na plusieIMGWmateriał zewnętrzny

    W środę i czwartek pogoda się poprawi - w tym czasie będziemy mogli liczyć na więcej przejaśnień, a słabe opady deszczu pojawią się tylko lokalnie. Ponownie będziemy mogli się cieszyć wysokimi temperaturami, dochodzącymi do 12 stopni w centrum i 15 na południowym zachodzie.

    Możliwe, że pod koniec przyszłego tygodnia na nizinach śniegu pozostaną już tylko śladowe ilości. Jego grubsza warstwa utrzyma się przede wszystkim na terenach podgórskich i wysoko w górach. W reszcie Polski będziemy mieli do czynienia z mocną odwilżą.

    Zobacz również:

    Do końca tygodnia będzie śnieżnie i mroźnie w praktycznie całej Polsce. Weekend przyniesie ocieplenie, które zostanie z nami na dłużej
    Polska

    Zmiana pogody nieunikniona. Wiemy dokładnie, kiedy wszystko się zacznie

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Sikorski w ''Gościu Wydarzeń'' po Radzie Pokoju chwali prezydenta: Dobrze się stało Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze