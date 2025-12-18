Temperatura politycznego sporu podczas obrad komisji kultury, dziedzictwa narodowego i środków przekazu sięgnęła zenitu, gdy złożono wniosek o odwołanie przewodniczącego komisji, Piotra Adamowicza z Koalicji Obywatelskiej.

Awantura na sejmowej komisji. Wniosek o odwołanie przewodniczącego

Inicjatorzy wniosku, zarzucali Adamowiczowi blokowanie swobody wypowiedzi i ograniczanie debaty parlamentarnej. Atmosfera gęstniała z minuty na minutę.

- Nie jest prawdą, że odbieramy komukolwiek głos. Nie mamy też (...) w zwyczaju cenzurowania cudzych wypowiedzi. Jeśli za skandal uważacie państwo dopuszczanie na posiedzeniu komisji kultury do głosu ministra kultury, no to trochę się nie rozumiemy - ripostowała posłanka KO Urszula Augustyn.

Oleju do ognia dolała Joanna Lichocka (PiS), która w ostrych słowach zaatakowała rządzącą większość, używając popularnego dla tej opcji politycznej określenia "koalicja 13 grudnia" i mówiąc o "haniebnej sytuacji", jakiej komisja rzekomo nigdy wcześniej nie widziała.

Posłanka domagała się szerokiej debaty nad odwołaniem przewodniczącego.

Marek Suski wyszedł z sali: Do widzenia, debile

Plan PiS na długą dyskusję został jednak błyskawicznie ucięty. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek formalny o natychmiastowe przejście do głosowania, kończąc wymianę zdań.

Gdy wniosek ten został przegłosowany większością głosów, Marek Suski nie był już w stanie opanować emocji.

- Dziękuję, ja opuszczam tę komisję. Z debilami pracować nie można. Do widzenia państwu. Do widzenia, debile - stwierdził.

Po tych słowach polityk ostentacyjnie wyszedł z sali, pozostawiając za sobą oburzenie części zgromadzonych.

