W skrócie Premier Donald Tusk odwiedził 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, dziękując żołnierzom za ochronę polskiego nieba podczas incydentu z rosyjskimi dronami.

Zapewnił żołnierzy o swoim wsparciu i obiecał dopilnować dostarczenia nowoczesnego sprzętu wojskowego, m.in. samolotów F-35.

Polskie władze prowadzą rozmowy z sojusznikami NATO, uzyskując deklaracje wsparcia i propozycje rozbudowy obrony powietrznej.

Premier Donald Tusk rozpoczął swoje przemówienie w Łasku od zwrócenia się wprost do stacjonujących tam żołnierzy.

- Na pewno nie dziwicie się, że jesteście w zainteresowaniu wszystkich Polek i Polaków, po zdarzeniach zeszłej nocy. To, co się zdarzyło, mam nadzieję, że to wielka narodowa lekcja na temat tego, jakie olbrzymie znaczenie ma fakt, że mamy was: pilotów, żołnierzy, oficerów, którzy strzegą polskiego nieba - przekazał.

Łask. Donald Tusk odwiedził żołnierzy. "Wróg się nie zmienił"

- To już nie są ćwiczenia, pokazy, manewry. To bezpośrednia akcja w powietrzu, która ma na celu ochronę naszej ojczyzny i bezpieczeństwa naszych obywateli - mówił szef polskiego rządu, wspominając środową akcję zestrzeliwania rosyjskich dronów nad Polską.

Jednocześnie wyraził przekonanie, że "dla wszystkich, bez wyjątku, niezależnie od pochodzenia i poglądów", wojskowi stacjonujący w Łasku są "bohaterami".

- Wszyscy, którzy wiedzą, jak wygląda wasza codzienna służba i misja, wiedzą ile waszej pracy, poświęcenia i pasji złożyło się na to, że wczoraj mimo tego agresywnego ataku na nasze niebo, Polska była bezpieczna - dodał.

Donald Tusk zwrócił także uwagę, że dziś zadania i zagrożenia związane z agresywną polityką Rosji zmieniły się, ale nie zmieniła się "gigantyczna odpowiedzialność, jaką biorą na siebie" żołnierze.

- Prawie wszystko się zmieniło od czasu, kiedy wizytowałem was w 2014 r., tylko się wróg nie zmienił. 11 lat temu byłem tutaj w Łasku m.in. dlatego, że rozpoczęła się pierwsza agresja Rosji na Ukrainę. To był Krym - wspomniał.

Łask. Premier złożył żołnierzom obietnicę. "Stanę na głowie"

- Od wczoraj już nikt nie może mieć wątpliwości, że bez was Polska byłaby bezbronna - kontynuował premier.

Przekazał przy tym wielkie gratulacje i słowa uznania ze strony sojuszników z NATO, którzy "prosili go" o podziękowanie za wczorajszą misję.

- Będziemy robili wszystko, żeby zarówno zobowiązania sojusznicze, które dzisiaj są tak ważne z naszego punktu widzenia, były wypełniane przez naszych sojuszników, żebyśmy nigdy nie byli osamotnieni czy to w czasach pokoju, czy w czasach wojny - nadmienił.

Premier wspomniał też o samolotach F-35, które mają trafić do Polski w maju 2026 r. - Jestem przekonany, że ta lekcja z wczorajszej nocy powinna być bardzo mocnym argumentem w rozmowach ze wszystkimi sojusznikami. Będę robił wszystko, stawał na głowie, żeby to, czego potrzebujemy dziś, jutro, pojutrze, żeby to do Polski trafiło. Wobec was się do tego zobowiązuję, że na pewno tego dopilnuję - obiecał.

Rosyjskie drony w Polsce. Tusk i Nawrocki z dyplomatyczną ofensywą

Podczas gdy premier Donald Tusk udał się do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, prezydent Karol Nawrocki planuje wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

Obaj politycy rozmawiali w środę z sojusznikami Polski na temat ataku rosyjskich dronów. Karol Nawrocki miał usłyszeć od prezydenta USA Donalda Trumpa zapewnienie o sojuszniczej jedności, z kolei szef rządu konsultował się z prezydentami Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO, premierami Włoch, Wielkiej i Holandii oraz kanclerzem Niemiec.

Jak później poinformował, przyjął nie tylko wyrazy solidarności z naszym krajem i Polakami, ale też propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej państwa.

Szef MON podał natomiast, że Czechy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finowie i Bałtowie są w gotowości. Pilne wysłanie kolejnego wsparcia zadeklarował minister obrony Szwecji, a Holendrzy dostarczą nam "wielowarstwową obronę powietrzną jeszcze w tym roku".

W czwartek o godzinie 17 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem najwyższych władz w państwie i liderów ugrupowań parlamentarnych.

