Do sieci trafił film, wicepremier odpowiada Czarnkowi. "Po prostu ohydne"

- To jest po prostu ohydne - tymi słowami wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział posłowi PiS Przemysławowi Czarnkowi na zarzuty dotyczące uroczystości otwarcia przedszkola na terenach popowodziowych. Podkreślił, że podopieczni po prostu przygotowywali się do występu. Do sieci trafił film, na którym widać dzieci śpiewające hymn w korytarzu, a polityków koalicji w głównej sali. "Żenada" - pisał Czarnek.