Do Sejmu trafił projekt o dopłatach do zakupu opału

Jak podano w informacji o przebiegu procesu legislacyjnego na stronach Sejmu, w czwartek do izby niższej wpłynął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Projekt zawiera rozwiązania, na mocy której osoby wykorzystujące do ogrzewania domu inne paliwa niż węgiel mogą liczyć na dodatki w kwocie od 500 do 3 tys. zł w zależności od rodzaju paliwa.

Projekt zawiera także zapisy, ograniczające wzrost cen ciepła w sytuacji, kiedy jest ono dostarczane przez ciepłownie i elektrociepłownie. Tacy przedsiębiorcy uzyskają rekompensatę w zakresie, w jakim sprzedają ciepło dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Projekt ustawy o dodatkach przy zakupie opału

Wartość pomocy rządowej, wynikająca z projektowanych przepisów, może sięgnąć 10 mld zł - wynika z uzasadnienia do projektu ustawy.

Zgodnie z przyjętymi 16 sierpnia założeniami projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, projektowany mechanizm przewiduje ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych poprzez rekompensaty dla nich.