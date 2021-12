Relikwie na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz kapelana kaplicy sejmowej ks. Piotra Burgońskiego przekazali kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie o. Waldemar Borzyszkowski oraz proboszcz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie ks. Józef Niżnik.

"Relikwie zostały złożone w ufundowanym przez posłankę Marię Kurowską i posła Kazimierza Chomę relikwiarzu i wprowadzone do znajdującej się w gmachu Sejmu kaplicy pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła" - czytamy w komunikacie.

Św. Andrzej Bobola - patron Polski

Św. Andrzeja Bobola (jezuita) nazywany jest apostołem Pińszczyzny i Polesia. Był gorliwym kaznodzieją i spowiednikiem. Chodząc po wioskach - od domu do domu i nauczając - przyczynił się do tego, że wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Otrzymał nawet przydomek "łowca dusz - duszochwat". Jego postawa zrodziła jednak wrogość ortodoksów, która w czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść.

Męczeńska śmierć św. Andrzeja w Janowie Poleskim 16 maja 1657 roku, była jedną z najbardziej okrutnych spośród tych, jakie zna historia chrześcijaństwa. Chcąc zmusić go do porzucenia wiary Kozacy bili go do krwi, odzierali ze skóry, podpalali ogniem, wycięli mu skórę w formie ornatu, rany posypywali sieczką, odcięli mu nos, wargi, wykłuli jedno oko i powiesili głową do dołu.

Dekretem Stolicy Apostolskiej z 14 kwietnia 1992 r. św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem metropolii warszawskiej.