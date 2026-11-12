Do Polski zmierzają wichury. Zagrożone są dwa województwa

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zanim nastanie weekend, warunki w Polsce jeszcze się pogorszą. Znad morza nadciągnie bardzo silny wiatr, przed którym ostrzegają synoptycy. Zanotujemy podmuchy dochodzące do 80 km/h. Już wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dwóch województw. Potem pogoda wróci do równowagi.

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Skutki wichury na północy Polski. W nocy z czwartku na piątek oraz w piątek w ciągu dnia miejscami powieje do 80 km/h
Wichury na północy kraju mogą się pojawić w nocy z czwartku na piątek. Wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla dwóch województwRenata Dąbrowska/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

O tym, że pogoda znowu może być niebezpieczna, w czwartek przed południem poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tym razem zagrożeniem nie będą jednak silne przymrozki, jak w pierwszej połowie tygodnia, lecz nasilające się porywy wiatru.

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Nadciągają wichury. Niebezpieczne w dwóch województwach

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich" - czytamy w treści ostrzeżenia udostępnionego przez IMGW.

Wichury opanują północną część kraju. Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu wydano dla nadmorskich powiatów województw:

  • zachodniopomorskiego;
  • pomorskiego.
Mapa Polski z wyróżnionym na żółto regionem położonym na północnym zachodzie kraju, obejmującym województwo zachodniopomorskie.
Na wichury trzeba będzie uważać na Wybrzeżu - ostrzega IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Dochodzące do około 80 km/h porywy wiatru są w stanie łamać niektóre drzewa i powodować uszkodzenia budynków.

Ostrzeżenia te wejdą w życie w nocy z czwartku na piątek i utrzymają się przez cały kolejny dzień, a także przez kolejną noc. Zaczną obowiązywać od godz. 1:00 w piątek, do godz. 6:00 w sobotę.

Mapa prognozowanych porywów wiatru nad Polską, z największym natężeniem w północnej części kraju, oznaczonym intensywnymi barwami czerwieni i żółci, wskazującymi na wyższe prędkości wiatru, oraz umiarkowanymi wartościami wiatru w pozostałych rejonach z...
Silny wiatr w nadmorskich częściach Pomorza i Pomorza Zachodniego może się utrzymać przez dłuższy czasWXChartsmateriał zewnętrzny

Sam koniec tygodnia powinien być wyraźnie spokojniejszy, choć aura nie uspokoi się od razu.

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Najnowsze prognozy wskazują na to, że w sobotę chmur będzie już wyraźnie mniej, chociaż na północy wciąż mogą się jeszcze utrzymywać. Tam wciąż może padać deszcz, a lokalnie również deszcz ze śniegiem. Na Wybrzeżu miejscami mogą jeszcze wystąpić burze.

Wiatr w ciągu dnia tym razem będzie już słaby i umiarkowany.

Druga połowa weekendu przyniesie jeszcze wyraźniejszą poprawę pogody. W niedzielę tym razem pogodnie będzie w całej Polsce i nigdzie nie powinno już padać. Mocniej powieje jedynie na terenach podgórskich: do 60 km/h.

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