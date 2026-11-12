O tym, że pogoda znowu może być niebezpieczna, w czwartek przed południem poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tym razem zagrożeniem nie będą jednak silne przymrozki, jak w pierwszej połowie tygodnia, lecz nasilające się porywy wiatru.
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Nadciągają wichury. Niebezpieczne w dwóch województwach
"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich" - czytamy w treści ostrzeżenia udostępnionego przez IMGW.
Wichury opanują północną część kraju. Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu wydano dla nadmorskich powiatów województw:
- zachodniopomorskiego;
- pomorskiego.
Dochodzące do około 80 km/h porywy wiatru są w stanie łamać niektóre drzewa i powodować uszkodzenia budynków.
Ostrzeżenia te wejdą w życie w nocy z czwartku na piątek i utrzymają się przez cały kolejny dzień, a także przez kolejną noc. Zaczną obowiązywać od godz. 1:00 w piątek, do godz. 6:00 w sobotę.
Sam koniec tygodnia powinien być wyraźnie spokojniejszy, choć aura nie uspokoi się od razu.
Prognoza pogody na weekend. Niedziela wyraźnie lepsza
Najnowsze prognozy wskazują na to, że w sobotę chmur będzie już wyraźnie mniej, chociaż na północy wciąż mogą się jeszcze utrzymywać. Tam wciąż może padać deszcz, a lokalnie również deszcz ze śniegiem. Na Wybrzeżu miejscami mogą jeszcze wystąpić burze.
Wiatr w ciągu dnia tym razem będzie już słaby i umiarkowany.
Druga połowa weekendu przyniesie jeszcze wyraźniejszą poprawę pogody. W niedzielę tym razem pogodnie będzie w całej Polsce i nigdzie nie powinno już padać. Mocniej powieje jedynie na terenach podgórskich: do 60 km/h.
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