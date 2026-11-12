O tym, że pogoda znowu może być niebezpieczna, w czwartek przed południem poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tym razem zagrożeniem nie będą jednak silne przymrozki, jak w pierwszej połowie tygodnia, lecz nasilające się porywy wiatru.

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Nadciągają wichury. Niebezpieczne w dwóch województwach

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich" - czytamy w treści ostrzeżenia udostępnionego przez IMGW.

Wichury opanują północną część kraju. Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu wydano dla nadmorskich powiatów województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego.

Na wichury trzeba będzie uważać na Wybrzeżu - ostrzega IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Dochodzące do około 80 km/h porywy wiatru są w stanie łamać niektóre drzewa i powodować uszkodzenia budynków.

Ostrzeżenia te wejdą w życie w nocy z czwartku na piątek i utrzymają się przez cały kolejny dzień, a także przez kolejną noc. Zaczną obowiązywać od godz. 1:00 w piątek, do godz. 6:00 w sobotę.

Silny wiatr w nadmorskich częściach Pomorza i Pomorza Zachodniego może się utrzymać przez dłuższy czas WXCharts materiał zewnętrzny

Sam koniec tygodnia powinien być wyraźnie spokojniejszy, choć aura nie uspokoi się od razu.

Prognoza pogody na weekend. Niedziela wyraźnie lepsza

Najnowsze prognozy wskazują na to, że w sobotę chmur będzie już wyraźnie mniej, chociaż na północy wciąż mogą się jeszcze utrzymywać. Tam wciąż może padać deszcz, a lokalnie również deszcz ze śniegiem. Na Wybrzeżu miejscami mogą jeszcze wystąpić burze.

Wiatr w ciągu dnia tym razem będzie już słaby i umiarkowany.

Druga połowa weekendu przyniesie jeszcze wyraźniejszą poprawę pogody. W niedzielę tym razem pogodnie będzie w całej Polsce i nigdzie nie powinno już padać. Mocniej powieje jedynie na terenach podgórskich: do 60 km/h.

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