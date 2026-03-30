W skrócie W Polsce pod koniec tygodnia prognozowane jest wyraźne ocieplenie w okresie Wielkanocy.

Niedziela Wielkanocna ma być najcieplejsza, z temperaturami do 18 stopni na południu i zachodzie, jednak wciąż może padać wiosenny deszcz.

W Poniedziałek Wielkanocny może nas czekać ochłodzenie, a także kolejne opady. Potem nadejdzie większe ocieplenie.

"Przed nami tydzień z dość chłodną, ale na ogół spokojną pogodą" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu najbliższych dni miejscami przelotnie popada słaby deszcz, a w górach również śnieg. Pod koniec tygodnia temperatury zaczną rosnąć.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2026. Zrobi się cieplej

Wielki Tydzień, zwłaszcza na początku, nie zachwyci aurą. Najbliższe dni przyniosą przelotne opady słabego deszczu, zwłaszcza na zachodzie, południu i wschodzie. Na terenach podgórskich popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg: we wtorek jego warstwa może się zwiększyć o 5 do 10 cm.

Temperatury mogą zniechęcać do wychodzenia z domu, zwłaszcza nad morzem i terenach podgórskich, ponieważ w najbliższym czasie nie będzie tam więcej niż 6-7 stopni.

Cieplejsze powietrze dotrze do Polski w weekend. Wielkanoc 2026 będzie ciepła, przynajmniej na początku. W Poniedziałek Wielkanocny się ochłodzi IMGW materiał zewnętrzny

W najbliższych dniach w centrum będzie około 10-13 st. C. Do weekendu na termometrach możemy nie zobaczyć wyższych wartości. Potem sytuacja zacznie się stopniowo zmieniać - informuje IMGW:

"Pod koniec tygodnia, w okresie Świąt Wielkanocnych, możliwe jest wyraźne ocieplenie - miejscami temperatura wzrośnie nawet do 18 st. C" - czytamy w prognozie.

Wielka Sobota zapowiada się na cieplejszy, choć miejscami wciąż dość pochmurny dzień. Bardziej słonecznie zrobi się na wschodzie, południu i miejscami w centrum. W pozostałych rejonach kraju wciąż trzeba się jednak liczyć z przelotnym, słabym deszczem.

W ciągu dnia będzie do 9-10 stopni nad morzem oraz na terenach podgórskich do nawet 16 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum. Mimo wszystko uczucie chłodu może na północy i zachodzie przynieść mocniejszy wiatr, z podmuchami dochodzącymi do 60 km/h. W reszcie kraju powieje słabo.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Świąteczny dzień może być najcieplejszy

Cieplejszy epizod nie skończy się na Wielkiej Sobocie. Wiele wskazuje na to, że Niedziela Wielkanocna będzie pod tym względem jeszcze lepsza.

W święta w całej Polsce zanotujemy dwucyfrowe temperatury: od 12 stopni nad morzem, około 15 na wschodzie do 18 stopni Celsjusza na południu i zachodzie.

Niedziela Wielkanocna może być najcieplejszym dniem tygodnia - wynika z prognozy IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Możliwe nawet, że lokalnie będzie około 20 stopni, szczególnie na zachodzie i południu kraju - podkreśliła synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW w prognozie pogody na najbliższy tydzień.

Pogoda nie wszędzie jednak będzie sprzyjająca. Wrócą przelotne opady deszczu, szczególnie na północnym zachodzie i w drugiej połowie dnia. Na północy znowu powieje mocniej: w porywach do 65 km/h.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Zmiana w Poniedziałek Wielkanocny

Nie wszystkie świąteczne dni mogą się okazać ciepłe i spokojne. Możliwe, że w Poniedziałek Wielkanocny nastąpi odczuwalne ochłodzenie.

W północnej Polsce tego dnia temperatury spadną poniżej 10 stopni, a w centrum i na zachodzie mogą sięgnąć 13-14. Najcieplej powinno być na południowo-wschodnich krańcach: do 16-17 st. C.

Poniedziałek Wielkanocny może być wyraźnie chłodniejszy od świątecznej niedzieli - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Oprócz ochłodzenia może nas czekać pogorszenie aury, z kolejnymi przelotnymi opadami deszczu, przede wszystkim na północy i zachodzie, a z czasem również w centrum i na południu, w miarę przesuwania się przez nasz kraj frontu atmosferycznego.

Wielkanoc 2026 może być miejscami deszczowa, szczególnie w Lany Poniedziałek IMGW materiał zewnętrzny

Okres ochłodzenia nie powinien potrać długo, bardzo możliwe, że w połowie przyszłego tygodnia z zachodu Europy nadciągnie fala ciepłego powietrza, dzięki której temperatury znowu wzrosną - tym razem zdecydowanie. Wstępne prognozy wskazują, że miejscami na zachodzie i południu może być ponad 20 stopni.

