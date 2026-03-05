Chmura pyłu saharyjskiego dryfuje w stronę Polski. Z najnowszych symulacji wynika, że dotrze do naszego kraju w okolicach weekendu. Miejscami na zachodzie i północy niebo może zblaknąć i przybrać nieco pomarańczową barwę.

Drobny piasek leci znad Sahary. Dotrze również do Polski

Z północnej części Afryki do Europy napływa duża ilość pyłu znad Sahary. Największe jego stężenie występuje w zachodniej części kontynentu, a niedługo w zasięgu tej chmury znajdzie się również Polska.

Pył saharyjski dotrze do zachodniej Polski w sobotę rano - wynika z najnowszej symulacji udostępnione przez śledzący przemieszczanie się pyłu serwis Barcelona Dust Center.

Najwcześniej obecność drobin pyłu odczują mieszkańcy północno-zachodniej Polski. Z czasem zasięg występowania drobnego piasku w powietrzu znacznie się zwiększy i w sobotę po południu obejmie również centrum kraju, a do końca dnia wolna od pyłu będzie jedynie południowo-wschodnia część Polski.

Stężenie drobin z północnej Afryki będzie niewielkie, jednak miejscami może sprawić, że błękit nieba może nieco przyblaknąć. Kiedy pyłu w powietrzu jest więcej może on sprawiać, że niebo zdaje się pomarańczowe - tym razem powinniśmy tego uniknąć.

Ponieważ w najbliższych dniach synoptycy nie prognozują żadnych opadów nie grozi nam również żaden "krwawy deszcz", czyli sytuacja, w której pył zmywany jest przez deszcz, tworząc sugestywne zacieki właśnie tak nazywane. Jakość powietrza może się jednak pogorszyć, nie tylko za sprawą tego pyłu.

Nie tylko pył znad Sahary. Uwaga na smog

Okazuje się, że w najbliższym czasie w naszej części Europy mogą się na siebie nałożyć dwa niekorzystne zjawiska. Z nadejściem chmury pyłu saharyjskiego zbiega się w czasie możliwy wzrost stężenia smogu w Polsce.

Według prognoz unijnej służby do spraw atmosfery Copernicus (C3S) w najbliższym czasie stężenie smogu między innymi w naszym kraju może być wysokie. Ponieważ pogoda jest spokojna i bezwietrzna, pył ten nie zostanie rozwiany i może się utrzymywać, tworząc "ekstremalnie złe warunki" w powietrzu.

Szkodliwy pył zawieszony PM2.5 to aerozol o średnicy nie większej niż 2,5 μm (mikrometra). Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że to najbardziej szkodliwe dla człowieka zanieczyszczenie atmosferyczne.

