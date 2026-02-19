Za nami kolejna mroźna noc, przede wszystkim w centrum. Miejscami było -15 stopni Celsjusza, między innymi w Łodzi. W najbliższych godzinach temperatury wzrosną, jednak wciąż będzie tam kilka stopni poniżej zera.

Mróz nie odpuszcza. Pogoda wyżowa z lokalnym śniegiem

Nad północną Europą swoją obecność zaznacza wyż Gerd. Odczujemy to również w naszym kraju: przeważnie będzie spokojnie, ale dość zimno. Mimo wszystko będą jeszcze miejsca, w których mocniej popada śnieg.

Wciąż będzie dość pochmurnie, jednak wystąpią większe przejaśnienia, a na zachodzie i w centrum również rozpogodzenia - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Opady śniegu przeważnie będą słabe, jednak miejscami na Pomorzu i w Karpatach może sypnąć mocniej. Możliwe, że tam pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 do 8 cm. Synoptycy spodziewają się, że najmocniej popada w okolicach południa.

Rano sporym wzywaniem mogą się okazać lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 metrów.

Najsilniejszy mróz w ciągu dnia wystąpi na północnym wschodzie i wyniesie -5 stopni, zaś w centrum będzie około dwóch stopni poniżej zera. Najcieplej zrobi się na południu, gdzie miejscami będzie do jednego stopnia na plusie.

Czwartek będzie mroźny praktycznie wszędzie. W nocy znów będzie kilkanaście stopni poniżej zera WXCharts materiał zewnętrzny

Wysoko w Sudetach wiatr może w porywach osiągać do 65 km/h i powodować miejscowe zawieje i zamiecie śnieżne. W pozostałych miejscach kraju będzie słaby.

Zima jeszcze nie odpuszcza. W nocy kilkunastostopniowe mrozy

Początkowo na południowym wschodzie, w centrum i na zachodzie panować będą obojętne warunki, jednak w miarę jak pojawi się więcej słońca sytuacja się poprawi do korzystnej. W pozostałych rejonach jednak, z powodu mrozów na północy i sporego zachmurzenia na północy i południu warunki będą niekorzystne.

Na lepsze warunki w ciągu dnia mogą liczyć mieszkańcy pasa rozciągającego się od zachodu przez centrum po wschód Polski IMGW materiał zewnętrzny

Zima pokaże jeszcze swoją siłę w nocy z czwartku na piątek. Znowu będzie bardzo zimno: na Kujawach i południu Mazowsza po Lubelszczyznę mróz osiągnie -15 stopni, a w centrum, na północy, wschodzie i miejscami na południu do -13 st. C. Mrozy ogarną cały kraj i nawet nad samym morzem będzie do -4, -3 stopni Celsjusza.

