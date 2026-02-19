Do Polski zbliża się Gerd. Niesie mroźną wersję zimy, zwłaszcza po zmroku

Jakub Wojciechowski

Znowu było kilkanaście stopni mrozu. Jest zimno, zwłaszcza w centrum kraju, ale aura będzie dość łagodna. To zasługa wyżu Gerd, który zaczyna kształtować pogodę w Polsce. Nie zabraknie jednak miejsc, w których sypnie śniegiem. Możliwe, że lokalnie spadnie nawet 10 cm białego puchu. W nocy znowu mocno się ochłodzi.

Ludzie ubrani w zimowe ubrania spacerują po zaśnieżonym parku w centrum miasta, w tle widoczne drzewa pokryte śniegiem oraz zarys wysokiego budynku, na niebie umieszczona mapa Polski z oznaczeniem temperatur w poszczególnych regionach.
Czwartek będzie mroźny, z wyjątkiem południowych krańców. Po zachodzie słońca powinniśmy się spodziewać nawet -15 stopni CelsjuszaVolha Shukaila/SOPA Images/LightRocket via Getty Images/IMGWmateriał zewnętrzny

Za nami kolejna mroźna noc, przede wszystkim w centrum. Miejscami było -15 stopni Celsjusza, między innymi w Łodzi. W najbliższych godzinach temperatury wzrosną, jednak wciąż będzie tam kilka stopni poniżej zera.

Mróz nie odpuszcza. Pogoda wyżowa z lokalnym śniegiem

Nad północną Europą swoją obecność zaznacza wyż Gerd. Odczujemy to również w naszym kraju: przeważnie będzie spokojnie, ale dość zimno. Mimo wszystko będą jeszcze miejsca, w których mocniej popada śnieg.

Wciąż będzie dość pochmurnie, jednak wystąpią większe przejaśnienia, a na zachodzie i w centrum również rozpogodzenia - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Opady śniegu przeważnie będą słabe, jednak miejscami na Pomorzu i w Karpatach może sypnąć mocniej. Możliwe, że tam pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 do 8 cm. Synoptycy spodziewają się, że najmocniej popada w okolicach południa.

Rano sporym wzywaniem mogą się okazać lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 metrów.

Najsilniejszy mróz w ciągu dnia wystąpi na północnym wschodzie i wyniesie -5 stopni, zaś w centrum będzie około dwóch stopni poniżej zera. Najcieplej zrobi się na południu, gdzie miejscami będzie do jednego stopnia na plusie.

Mapa Polski ukazująca anomalię temperatury, z odcieniami niebieskiego dominującymi w większości kraju, wskazującymi na niższe niż zwykle temperatury. W południowo-wschodniej części widoczny żółto-biały obszar sugerujący dodatnią anomalię temperatury.
Czwartek będzie mroźny praktycznie wszędzie. W nocy znów będzie kilkanaście stopni poniżej zeraWXChartsmateriał zewnętrzny

Wysoko w Sudetach wiatr może w porywach osiągać do 65 km/h i powodować miejscowe zawieje i zamiecie śnieżne. W pozostałych miejscach kraju będzie słaby.

Do końca tygodnia będzie śnieżnie i mroźnie w praktycznie całej Polsce. Weekend przyniesie ocieplenie, które zostanie z nami na dłużej
Zmiana pogody nieunikniona. Wiemy dokładnie, kiedy wszystko się zacznie

    Zima jeszcze nie odpuszcza. W nocy kilkunastostopniowe mrozy

    Początkowo na południowym wschodzie, w centrum i na zachodzie panować będą obojętne warunki, jednak w miarę jak pojawi się więcej słońca sytuacja się poprawi do korzystnej. W pozostałych rejonach jednak, z powodu mrozów na północy i sporego zachmurzenia na północy i południu warunki będą niekorzystne.

    Mapa Polski podzielona na strefy według obciążenia zimnem z zaznaczonymi różnymi poziomami komfortu termicznego w zależności od regionu, opisana legenda z wyjaśnieniami kolorów i symboli oraz ostrzeżenie o znacznym obciążeniu zimnem.
    Na lepsze warunki w ciągu dnia mogą liczyć mieszkańcy pasa rozciągającego się od zachodu przez centrum po wschód PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

    Zima pokaże jeszcze swoją siłę w nocy z czwartku na piątek. Znowu będzie bardzo zimno: na Kujawach i południu Mazowsza po Lubelszczyznę mróz osiągnie -15 stopni, a w centrum, na północy, wschodzie i miejscami na południu do -13 st. C. Mrozy ogarną cały kraj i nawet nad samym morzem będzie do -4, -3 stopni Celsjusza.

    Najbliższe dni będą mroźne, a w wielu miejscach popada śnieg. Po weekendzie jednak nastąpi mocna odwilż - prognozuje IMGW
    Wiemy, jak długo potrwa obecny atak zimy. Zmiany będą głębokie

