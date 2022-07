"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i czwartek od 30 do 34 stopni, w środę od 33 do 36 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 stopni, tylko w nocy ze środy na czwartek od 19 do 22 stopni" - ostrzeżenia takiej lub podobnej treści IMGW wydał w poniedziałek 18 lipca wieczorem dla województw lubuskiego i wielkopolskiego oraz części powiatów dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Pogoda. Upały idą nad Polskę. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadał wspomnianym ostrzeżeniom najwyższą rangę w trzystopniowej skali. Będą one obowiązywać od południa we wtorek 19 lipca aż do wieczora w czwartek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla części powiatów sąsiednich województw: dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz dla województw łódzkiego i opolskiego, a także zachodnich powiatów mazowieckiego i śląskiego.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 34 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 15 do 18 stopni, tylko w nocy ze środy na czwartek od 18 do 21 stopni" - brzmi treść komunikatu IMGW.

Z kolei ostrzeżenia najniższego - pierwszego stopnia - będą obowiązywać w powiatach: kłodzkim i ząbkowickim.

Synoptycy IMGW przewidują, że w najbliższych dniach zostaną wydane ostrzeżenia dla kolejnych regionów.