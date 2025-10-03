Do Polski wróci niebezpieczne zjawisko. Nie chodzi o przymrozki
Chłód i przymrozki opanowały dużą część naszego kraju. W nocy w centrum były cztery stopnie poniżej zera. Wkrótce pojawi się kolejne zjawisko typowe dla jesieni, czyli mocniejszy wiatr. W sobotę podmuchy miejscami mogą osiągać 90 km/h. Z tego powodu na część weekendu synoptycy prognozują wydanie ostrzeżeń w łącznie sześciu województwach.
Pogoda od kilku dni jest zdecydowanie jesienna, z niskimi temperaturami i sporym zachmurzeniem. W piątek warunki się poprawią, jednak wciąż będzie zimno. W weekend trzeba będzie uważać również na silne podmuchy wiatru. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać na sobotę alerty pierwszego stopnia z tego powodu.
Jest zimno, zwłaszcza w centrum Polski
Obecnie w całej Polsce mamy do czynienia ze znacznym ochłodzeniem. Poranne przymrozki oraz mgły swoim zasięgiem objęły dużą część kraju. Noc z czwartku na piątek była bardzo zimna, szczególnie w centrum kraju.
Niskie temperatury utrzymywały się tam również w piątek rano. O godz. 7:00 w Łodzi były cztery stopnie poniżej zera. Wkrótce jednak trzeba się liczyć z kolejnym zagrożeniem. Chodzi o silny wiatr, szczególnie w pierwszej części weekendu.
Niebezpieczne podmuchy w sześciu województwach
Synoptycy IMGW na sobotę prognozują wydanie żółtych alertów pierwszego stopnia związanych z silnym wiatrem. Tego dnia ostrzeżenia mogą objąć część sześciu województw, czyli:
- północnej części pomorskiego;
- północnych powiatów zachodniopomorskiego;
- południowo-zachodnich rejonów dolnośląskiego;
- południa śląskiego;
- południowej połowy małopolskiego;
- południowych powiatów podkarpackiego.
Możliwe, że w sobotę na tych terenach powieje silny wiatr. W centrum i na zachodzie kraju może on w porywach osiągać do 55 km/h.
Na Pomorzu i południowym zachodzie możliwe będą podmuchy wiatru o prędkości do 70-75 km/h. W Sudetach nie można wykluczyć wiatru dochodzącego do 90 km/h.
Zagrożenie silnym wiatrem obowiązuje tylko w pierwszej połowie weekendu. Na kolejne dni synoptycy IMGW obecnie nie planują wydania alertów pogodowych.
