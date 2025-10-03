Pogoda od kilku dni jest zdecydowanie jesienna, z niskimi temperaturami i sporym zachmurzeniem. W piątek warunki się poprawią, jednak wciąż będzie zimno. W weekend trzeba będzie uważać również na silne podmuchy wiatru. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać na sobotę alerty pierwszego stopnia z tego powodu.

Jest zimno, zwłaszcza w centrum Polski

Obecnie w całej Polsce mamy do czynienia ze znacznym ochłodzeniem. Poranne przymrozki oraz mgły swoim zasięgiem objęły dużą część kraju. Noc z czwartku na piątek była bardzo zimna, szczególnie w centrum kraju.

Noc z czwartku na piątek była mroźna w dużej części Polski. Najzimniej było w centrum IMGW materiał zewnętrzny

Niskie temperatury utrzymywały się tam również w piątek rano. O godz. 7:00 w Łodzi były cztery stopnie poniżej zera. Wkrótce jednak trzeba się liczyć z kolejnym zagrożeniem. Chodzi o silny wiatr, szczególnie w pierwszej części weekendu.

Niebezpieczne podmuchy w sześciu województwach

Synoptycy IMGW na sobotę prognozują wydanie żółtych alertów pierwszego stopnia związanych z silnym wiatrem. Tego dnia ostrzeżenia mogą objąć część sześciu województw, czyli:

północnej części pomorskiego ;

północnych powiatów zachodniopomorskiego ;

południowo-zachodnich rejonów dolnośląskiego ;

południa śląskiego ;

południowej połowy małopolskiego ;

południowych powiatów podkarpackiego.

Możliwe, że w sobotę na tych terenach powieje silny wiatr. W centrum i na zachodzie kraju może on w porywach osiągać do 55 km/h.

W sobotę ostrzeżenia przed silnym wiatrem skupią się na północnych i południowych krańcach Polski IMGW materiał zewnętrzny

Na Pomorzu i południowym zachodzie możliwe będą podmuchy wiatru o prędkości do 70-75 km/h. W Sudetach nie można wykluczyć wiatru dochodzącego do 90 km/h.

Zagrożenie silnym wiatrem obowiązuje tylko w pierwszej połowie weekendu. Na kolejne dni synoptycy IMGW obecnie nie planują wydania alertów pogodowych.

-----

