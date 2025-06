Poranek okazał się bardzo ciepły w całym kraju. O godz. 7:00 równie gorąco było na północy i południu: 19,4 st. C zanotowano w miejscowościach Bielsko-Biała i Elbląg. Temperatury jeszcze wzrosną - najbardziej na południowym wschodzie, gdzie do upału zabraknie bardzo niewiele.

Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie w ciągu dnia nie powinno być więcej niż około 18 stopni oraz na terenach podgórskich Karpat (około 17 st. C). Na zachodzie będzie do 20 st. C, a w centrum o około dwa stopnie więcej. W południowo wschodniej części kraju synoptycy IMGW spodziewają się do 29 stopni Celsjusza.