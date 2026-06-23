Poniedziałek był nieprzyjemny, z gwałtownymi nawałnicami w części kraju. Po przejściu burz strażacy do godz. 22:00 interweniowali 838 razy - wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Małopolsce (371). Doszło do lokalnych podtopień między innymi w Stalowej Woli i Białym Dunajcu. We wtorek nic podobnego nam nie grozi.

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Burza znika bez śladu. Hartmut wkracza do akcji

Na wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie prognozuje żadnych burz. Dzięki wyżowi Hartmut w ciągu dnia zachmurzenie będzie niewielkie, choć miejscami na południu i południowym wschodzie może się zwiększyć.

Przeważnie będzie bardzo słonecznie i spokojnie, jednak w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach może przelotnie popadać deszcz.

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Będzie bardzo ciepło, ale tym razem już nie upalnie. Tylko nad samym morzem będzie około 18 stopni, a w pozostałych rejonach kraju będzie powyżej 20 st. C.

We wtorek będzie bardzo ciepło w całym kraju, ale tym razem temperatury nie osiągną poziomu 30 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Na pomorzu termometry pokażą 22 stopnie, w centrum około 25, a na Zamojszczyźnie do 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i praktycznie tylko nad morzem umiarkowany, więc nie obniży temperatury odczuwalnej.

Pogoda w przyjemnej wersji. W praktycznie całym kraju

Wyż Hartmut sprawi, że dominować będzie sucha i słoneczna aura, ze słabym wiatrem. Przez cały dzień niemal wszędzie pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

Dzięki wyżowi Hartmut w zdecydowanej większości kraju przez cały dzień warunki będą korzystne IMGW materiał zewnętrzny

Jedynie na południu, w centrum i na północnym wchodzie, a miejscami również na południowym wschodzie czasowo warunki zmienią się na obojętne.

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