W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przewiduje ekstremalnych zmian w pogodzie na Wigilię, jednak prognozowane są silne mrozy.

Najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski - temperatury lokalnie mogą spaść do -12 stopni Celsjusza.

Śnieg może pojawić się w południowo-wschodniej Polsce i w okolicach Karkonoszy, co w połączeniu z mrozem może doprowadzić do oblodzeń na drogach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przewiduje w Wigilię ekstremalnych zmian w pogodzie. Niemniej istotnym zagrożeniem może okazać się siarczysty mróz.

Od środy do Polski napływa zimne, arktyczne powietrze. - Pojawi się więcej słońca, a nocami zrobi się bardzo mroźno - przekazała w opublikowanym nagraniu Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW.

Prognoza pogody na Wigilię. Śnieg może spaść w dwóch regionach

W Wigilię w ciągu dnia najchłodniej będzie na północnych i wschodnich krańcach Polski. -6 stopni C pokażą termometry w okolicach Olsztyna i Białegostoku. "Biegunem zimna" staną się Suwałki (-7 stopni C).

Śnieg może spaść w południowo-wschodniej Polsce oraz w rejonie Karkonoszy. Minusowe temperatury oraz opady mogą doprowadzić do niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach.

Niewykluczone, że wieczorem po raz kolejny pojawią się mgły, które uprzykrzą życie uczestnikom ruchu drogowego - kierowcom i pieszym.

Pogoda na święta. Synoptyk ostrzega przed siarczystym mrozem

Niskie temperatury utrzymają się przez kilka dni. - Do piątku temperatury minimalne będą spadać nawet do -12 stopni Celsjusza - zaznaczyła Agnieszka Prasek.

- W dzień w wielu regionach utrzymają się wartości ujemne. Święta zapowiadają się więc suche i mroźne - zauważyła synoptyk IMGW.

Aura stanie się bardziej dynamiczna po świętach Bożego Narodzenia. Pod koniec grudnia specjaliści przewidują powrót opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Towarzyszyć im będzie wzrost zachmurzenia.

