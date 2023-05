Pogoda w Polsce. Prognoza na poniedziałek

Przymrozków doświadczymy już w nocy z niedzieli na poniedziałek. "Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum kraju, do 5 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem słupki rtęci pokażą od 4 do 7 stopni Celsjusza" - czytamy.

W poniedziałek będzie pogodnie, jedynie na południowym wschodzie okresami zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C na południowym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 17 st. C na zachodzie. Z kolei w obszarach podgórskich Karpat doświadczymy od 7 do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W Karpatach porywy wiatru sięgną do 60 km/h, w Sudetach początkowo do 70 km/h.

