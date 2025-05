Do ocieplenia sporo zostało. W prognozach wyróżniają się konkretne dni

Arktyczne powietrze wciąż płynie do Polski. W najbliższym czasie temperatury nawet nie zbliżą się do poziomu 20 stopni. Tak będzie przez cały weekend. Wyraźnie cieplej zrobi się na początku przyszłego tygodnia. Będzie to jednak krótki epizod, po którym znowu się ochłodzi.