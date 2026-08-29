Spis treści: Inteligentne liczniki energii. Do lipca 2031 każdy będzie je miał Nowe liczniki prądu umożliwią rozliczanie rachunków zgodnie z bieżącym zużyciem

Inteligentne liczniki energii. Do lipca 2031 każdy będzie je miał

Zgodnie z treścią nowelizacji ustawy o prawie energetycznym, operatorzy systemów elektroenergetycznych są zobowiązani do wymiany dotychczasowych liczników energii elektrycznej na urządzenia umożliwiające automatyczny i zdalny odczyt danych. Chodzi o liczniki zdalnego odczytu (LZO).

Jak wynika ze wspomnianego aktu prawnego, do końca 2027 roku w inteligentne liczniki ma zostać wyposażonych minimum 65 proc. odbiorców, a do końca 2028 roku minimum 80 proc. odbiorców. Wymiana urządzeń w ramach akcji modernizacyjnej jest bezpłatna - koszt demontażu starego sprzętu oraz zakupu i montażu nowego leży po stronie operatora.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że wymiana liczników energii elektrycznej jest realizowana w ramach programu "Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna", przeznaczonego dla operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Jego budżet to 1 mld zł. Program jest finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Do odbiorców ma trafić około 5 mln nowych liczników.

Nowe liczniki prądu umożliwią rozliczanie rachunków zgodnie z bieżącym zużyciem

Dzięki zmodernizowaniu liczników możliwe stanie się rozliczanie rachunków na podstawie rzeczywistego zużycia energii, a nie prognoz. Dane pomiarowe dotyczące ilości energii elektrycznej będą gromadzone w Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii (CSIRE). Odbiorcy uzyskają wygodniejszy dostęp do informacji, a także będą mogli lepiej zarządzać domowym zużyciem. Dla operatorów, z kolei, zmiana oznacza łatwiejsze zarządzanie siecią oraz możliwość sprawniejszego działania w trakcie awarii.

Co ciekawe, użytkownicy liczników zdalnego odczytu będą mogli skorzystać z taryfy dynamicznej. Rozwiązanie to polega na tym, że ceny energii dynamicznie się zmieniają zgodnie z bieżącymi stawkami na Towarowej Giełdzie Energii. Taka opcja może okazać się korzystna między innymi dla osób posiadających magazyny energii - wówczas mogą oni magazynować tańszy prąd i wykorzystać go w momencie, gdy ceny są wyższe.

Informacje dotyczące planów wymiany liczników na nowsze urządzenia zdalnego odczytu zwykle można znaleźć na stronie internetowej operatora.



