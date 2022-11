Ostatni tydzień w wielu miejscach w Polsce przyniósł przymrozki i opady śniegu. Kolejne dni nie będą łaskawsze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla północno-wschodniej części kraju wydał w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centrum i na wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia przed gęstymi mgłami.

Alerty przed marznącymi opadami IMGW (od 19:00 w sobotę do 10:00 w niedzielę) wydał dla całego województwa pomorskiego, wschodniej części zachodniopomorskiego, wschodniej części wielkopolskiego, całego województwa warmińsko-mazurskiego, całego mazowieckiego, wschodniej części łódzkiego, zachodniej części województwa podlaskiego i całego lubelskiego.

Prognoza pogody na grudzień. Do -20 stopni Celsjusza

Jakie w pogodzie będą kolejne tygodnie? Jak prognozuje portal fanipogody.pl, siarczysty mróz może pojawić się nagle w ciągu pierwszych dziesięciu dni grudnia. Zwłaszcza we wschodniej części Europy - Rosji, ale także i Polsce. Wpływ na to będzie mieć potężny wyż baryczny, który to - według przewidywań - może przybrać formę wału wysokiego ciśnienia sięgającego 1050 hPa.

Wzrostowi ciśnienia sprzyjać będą niskie temperatury. W Rosji, Białorusi i Ukrainie termometry pokażą 20-30 stopni poniżej zera na dwóch metrach. Synoptycy sądzą, że wał wyżowy może objąć wiele regionów Europy Wschodniej, powodując napływ mroźnych mas powietrza znad Rosji i Arktyki.

Duże spadki temperatur powinny ominąć nasz kraj, jednak - mimo wszystko - w pierwszej dekadzie grudnia w Polsce możemy spodziewać się "termometrów na minusie". Temperatura może obniżyć się do -15-20 stopni Celsjusza.