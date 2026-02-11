Dni ocieplenia są policzone. Wiemy, kiedy nastąpi kolejny atak zimy

Nie chowajmy zimowych kurtek. Niedługo mogą się nam przydać, ponieważ do Polski wróci jeszcze zimowa pogoda. Choć jeszcze w sobotę będzie ciepło, to niedziela przyniesie zdecydowaną zmianę. Znowu spadnie więcej śniegu, zwłaszcza na południu, a nocami temperatura spadnie do kilkunastu stopni poniżej zera. Uderzenie zimy mimo wszystko będzie dość krótkie.

Intensywne opady śniegu ograniczające widoczność na ulicy, pieszy z parasolem próbujący osłonić się przed śnieżycą, w tle samochód oraz mapa Polski z podziałem na strefy pogodowe wskazujące różnice temperatur i prognozy dla poszczególnych regionów.
Do soboty w Polsce będzie ciepło, z zagrożeniem gołoledzią i roztopami w wielu miejscach. W niedzielę czeka nas jednak prawdziwy atak zimy - wynika z prognoz IMGWPiotr Kamionka/REPORTER/IMGW/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

  • W drugiej połowie tygodnia w Polsce utrzyma się odwilż, a temperatury przekroczą 10 stopni Celsjusza na południu.
  • Na północy kraju wystąpią marznące opady i gołoledź, a w weekend możemy się spodziewać powrotu mrozów i mocniejszych opadów śniegu.
  • Nocami wrócą silne mrozy, miejscami dochodzące nawet do -16 stopni, zwłaszcza na północnym wschodzie.
Napór ciepła na Polskę nie słabnie. Nie tylko środa przyniesie wysokie, wręcz wiosenne temperatury - odwilż będzie nam towarzyszyć niemal do końca tygodnia. W połowie weekendu czeka nas jednak poważna zmiana. Szybko wrócą mrozy i śnieg, który miejscami popada zdecydowanie mocniej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Uwaga na gołoledź na północy. Nie tylko w środę

Druga połowa tygodnia zapowiada się na zdecydowanie ciepłą. W środę synoptycy IMGW spodziewają się na południu miejscami około 10 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach nawet jeszcze więcej. Czwartek w tej części Polski może przynieść temperatury na poziomie 11 stopni, w dodatku niemal wszędzie będzie powyżej zera.

Postępująca odwilż wiąże się z poważnym zagrożeniem pogodowym. W północnej Polsce wciąż obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź, zwłaszcza w rejonie Pomorza oraz Warmii i Mazur. Alerty drugiego stopnia z tego powodu mogą się utrzymać również w czwartek, w pierwszej połowie dnia.

Mapa Polski z kolorystycznym zaznaczeniem anomalii temperatury na tle geograficznym, z intensywnymi odcieniami czerwieni i pomarańczu w centralnej oraz południowej części kraju, wskazującymi na wyraźnie podwyższone temperatury względem normy.
W czwartek na południu miejscami może być nieco ponad 10 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Utrzymujące się ocieplenie sprawi, że w najbliższym czasie śnieg zacznie się topić. Dlatego do piątku włącznie na północy i wschodzie trzeba będzie uważać na roztopy. Poziom wody w tamtejszych rzekach może się podnieść.

Wiosenna aura nie zostanie z nami jednak na stałe. Tuż przed końcem tygodnia w pogodzie zajdą bowiem poważne zmiany, a do wielu miejsc wróci zima.

    Zima uderzy w połowie tygodnia. Mocna zmiana w pogodzie

    Chociaż do soboty włącznie w większości kraju temperatury będą dodatnie, miejscami popada deszcz ze śniegiem i śnieg, głównie na północy.

    O ile pierwsza połowa weekendu będzie jeszcze ciepła, z temperaturami od zera na północy do nawet 10 st. C na południowym wschodzie, to już w weekendowa noc zrobi się zdecydowanie mroźna. Na północnym wschodzie mróz osiągnie wartości na poziomie -11 stopni.

    Niedziela będzie zdecydowanie bardziej zimowym dniem. W rejonie Suwalszczyzny i Podlasia termometry pokażą wtedy -8 stopni, a w centrum będzie do -2, -1 st. C. Na południu będzie najcieplej: do około dwóch stopni powyżej zera.

    Wraz z mrozami wrócą też mocniejsze opady śniegu - na południu może okresami padać dość intensywnie: w rejonie Śląska i Małopolski grubość pokrywy śnieżnej może się miejscami zwiększyć do około 5-6 cm.

    Mapa Polski przedstawiająca aktualną grubość pokrywy śnieżnej w różnych regionach kraju, z wyraźnie większą ilością śniegu w północno-wschodniej części Polski, oznaczoną niebieskimi odcieniami. W legendzie podano skalę grubości śniegu w centymetrach.
    W niedzielę wrócą opady śniegu. Na południu miejscami mogą być intensywneIMGWmateriał zewnętrzny

    Mrozy najbardziej odczuwalne będą w nocy. W niedzielę po zachodzie słońca temperatura spadnie do -16 stopni na północnym wschodzie oraz do -5 a zachodzie.

    Mapa Europy Środkowo-Wschodniej z zaznaczonymi anomaliami temperatury, przedstawiająca intensywne ochłodzenie w północnych i centralnych regionach Polski oraz wyraźnie niższe temperatury, zwłaszcza w rejonach północno-wschodnich.
    W niedzielę do Polski dotrze ochłodzenie, które pogłębi się w nocy z niedzieli na poniedziałekWXChartsmateriał zewnętrzny

    Początek przyszłego tygodnia będzie zdecydowanie zimny. W poniedziałek w rejonie Suwalszczyzny i Podlasia w ciągu dnia będzie -10 stopni Celsjusza, zaś na najcieplejszym zachodzie nie będzie więcej niż zero stopni.

    Pewnym pocieszeniem może być fakt, że w poniedziałek pogoda będzie wyraźnie spokojniejsza niż w niedzielę: nie powinien padać śnieg ani śnieg z deszczem, a dzień będzie przeważnie dość pogodny w większości kraju.

    Na tym zmiany się nie skończą. Bardzo możliwe, że po kolejnej mroźnej nocy - na północnym wschodzie synoptycy spodziewają się -14 stopni - aura znowu się pogorszy.

    We wtorek na niebie pojawi się więcej chmur, a z zachodu na wschód będzie się przesuwać strefa opadów - najpierw śniegu, a z czasem również deszczu ze śniegiem i deszczu. Wrócą wtedy również opady marznące powodujące gołoledź, więc znowu trzeba będzie uważać na groźne oblodzenie, przede wszystkim na zachodzie, gdzie będzie kilka stopni powyżej zera.

