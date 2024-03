Dmitrij Miedwiediew chce nowego podziału świata. Polskie MSZ reaguje

W internetowym wpisie przedstawiciele polskiej dyplomacji określili mapę jako "śmieszną". Zdaniem polskiego MSZ mapa jest także oznaką desperacji. "Moskwa zdaje sobie sprawę z tego, że nie może podbić Ukrainy i szuka wspólników w tej zbrodni" - dodano we wpisie, wskazując że granice w Europie to świętość.

- Ukraina jest częścią Rosji, pomimo oświadczeń ukraińskich polityków, więc Moskwa zamierza przejąć kontrolę nad całym jej terytorium - wskazywał wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. - Kiedyś jeden z byłych przywódców Ukrainy powiedział, że Ukraina to nie Rosja. To pojęcie musi zniknąć na zawsze. Ukraina to oczywiście Rosja - zaznaczał podczas swojego przemówienia.