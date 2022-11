Prognoza na grudzień została opracowana na bazie uznawanego za dokładny modelu ECMWF przez Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.

Według synoptyków, od drugiego tygodnia grudnia średnia temperatura powietrza we wszystkich regionach Polski będzie niższa niż w latach 2004-2020.

Zdjęcie Anomalia średniej temperatury względem lat 2004-2020 / IMGW /

Średnia temperatura maksymalna w grudniu utrzyma się w zakresie od -4 do 3 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na południu i północnym wschodzie kraju.

Zdjęcie Średnia temperatura maksymalna / IMGW /

Średnia temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C na południowym wschodzie do 0 st. C na południowym zachodzie Polski. Najchłodniejszy będzie tydzień od 12 do 18 grudnia. W okresie świąteczno-noworocznym temperatury ponownie wzrosną.

Zdjęcie Średnia temperatura minimalna / IMGW /

Czy święta będą białe? Można spodziewać się opadów

Według przewidywań IMGW, tydzień od 12 do 18 grudnia będzie również najbardziej intensywny pod względem opadów. Z przedstawionych danych, które mają charakter wstępny, nie można wywnioskować z całą pewnością, czy będzie to śnieg, czy deszcz lub deszcz ze śniegiem, jednak w wielu regionach święta Bożego Narodzenia mogą okazać się białe.

Zdjęcie Opady atmosferyczne / IMGW /

IMGW zastrzega, że dokładne przewidzenie zjawisk pogodowych w poszczególnych regionach nie jest możliwe z tak dużym wyprzedzeniem, a przedstawione prognozy mają charakter orientacyjny.

"Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" - pisze Instytut na swojej stronie internetowej.