Mieszkańców warszawskiego Śródmieścia oraz Pragi-Północ czekają duże zmiany. W sobotę od godz. 22 zacznie obowiązywać tam nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenia znikną dopiero o godz. 6.

Aby dopilnować, by zakaz był przestrzegany, ruszą kontrole. Jak przekazał stołeczny ratusz, będą one przeprowadzane przez policję oraz straż miejską. Naruszenie nowych przepisów może przynieść poważne konsekwencje dla sprzedawców. Cofnięte może zostać zezwolenie na sprzedaż alkoholu, a próby obejścia prawa traktowane będą jako poważne naruszenie.

Monitorowanie sytuacji zapowiadają także władze dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem i Pragą-Północ. Celem jest, aby nie stały się one celem tzw. turystyki alkoholowej. Zgodnie z zapowiedziami, w okolicach sklepów sprzedających alkohol prowadzone będą kontrole, wyczulone na zachowania klientów będą także policja oraz straż miejska.

Dwie warszawskie dzielnice wprowadzają nocną prohibicję

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Warszawie to efekt długotrwałych działań. W połowie września Rada Miasta miała zagłosować nad dwoma projektami dotyczącymi tej sprawy.

Jeden został złożony przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i przewidywał zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23-6. Projekt Lewicy i ruchu Miasto Jest Nasze zakładał natomiast, by zakaz obowiązywał od godz. 22.

Z uwagi na brak poparcia ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej Trzaskowski postanowił jednak wycofać projekt, mówiąc, że nowe przepisy przyniosłyby "więcej problemów niż korzyści". W odpowiedzi radni KO przedstawili propozycję pilotażowego wprowadzenia prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Obie dzielnice pozytywnie zaopiniowały przedstawione projekty.

Nocna prohibicja w Warszawie. Więcej zmian w przyszłym roku

Zgodnie z ostatecznymi zapowiedziami Trzaskowskiego, nie później niż 1 czerwca 2026 roku wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całej Warszawy. W ten sposób stolica dołączy do ok. 180 gmin w Polsce, które już zdecydowały się wprowadzić takie rozwiązania.

- Z radnymi KO podjęliśmy decyzję, że obejmiemy całe miasto stołeczne ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od razu wyjaśniam, że chodzi o sklepy i stacje benzynowe - ogłosił prezydent Warszawy.

