Długie spotkanie u prezydenta z ministrami. Pat w sprawie nominacji przełamany?
- Prezydent Nawrocki rozpatrzy ponownie złożone wnioski ws. nominacji oficerskich i awansów - powiedział Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Karol Nawrocki spotkał się dziś z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.
- Prezydent otrzymał raporty od szefów służb specjalnych w sprawie najistotniejszych kwestii bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń - poinformował po spotkaniu Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Zastrzegł, że omawiane sprawy były objęte klauzulą tajności.
Leśkiewicz powiedział, że na spotkaniu został na nim poruszony temat nominacji oficerskich i awansów i odznaczeń przyznawanych w służbach specjalnych.
- Pan prezydent zadeklarował, że te wnioski, które ponownie wpłyną do pana prezydenta zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy wobec których będą kierowane te wnioski - zapowiedział rzecznik prezydenta.
Leśkiewicz: Prezydent oczekuje pełnego wyjaśnienia
Przekazał, że podczas spotkania "poruszony był temat dotyczący kwestii personalnych związanych z Kancelarią Prezydenta i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego". - Tutaj wyraźnie pan prezydent powiedział, że to decyzje pana prezydenta obejmują wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Kancelarii Prezydenta RP i BBN - relacjonował Leśkiewicz.
Dodał, że prezydent oczekuje "pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw dotyczących tego, co w ostatnim czasie budziło duże zainteresowanie opinii publicznej, a mianowicie podejrzeń, domniemań dotyczących zaangażowania służb specjalnych w proces wyborczy, szczególnie w kontekście ujawniania informacji pochodzących chociażby z akt postępowania sprawdzającego w ramach dostępu do informacji niejawnych wówczas kandydata na prezydenta, dziś prezydenta RP Karola Nawrockiego".
- Prezydent otrzymał raporty przedstawione przez czterech szefów służb dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem RP, ale przede wszystkim identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obywateli - powiedział rzecznik.
Leśkiewcz przyznał, że do tego typu spotkań będzie dochodziło częściej. - Będą się odbywały cyklicznie - mówił.
Rzecznik prezydenta dodał, że prezydent i jego kancelaria mają też częściej otrzymywać informacje ze służb specjalnych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
Generał Andrzej Kowalski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział natomiast, że rozpoczyna się "nowa era w relacjach między prezydentem i szefami służb".
Szef MON: Możemy optymistyczniej patrzeć na przychylność prezydenta
Po spotkaniu głos zabrali też przedstawiciele rządu. - Przedstawiliśmy prezydentowi informacje ws. bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju służb; będziemy wnioskować ws nominacji oficerskich w służbach i możemy optymistyczniej patrzeć na przychylność prezydenta w tej sprawie - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w którym oprócz prezydenta i ministrów udział brali szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zakończyło się przed godz. 14.
Spotkanie miało na celu zakończyć spór wokół nominacji oficerskich w służbach, których odmawia prezydent, twierdząc, że premier Donald Tusk nie pozwala szefom służb spotykać się z głową państwa. Przedstawiciele rządu z kolei odpowiadają, że służby podlegają rządowi i prezydent nie może oczekiwać spotkań z ich szefami "za plecami" premiera.
Obie strony powołują się na konstytucję, której zapisy, np. w odniesieniu do nadzoru nad siłami zbrojnymi, a zatem także podlegającymi im służbami specjalnymi, można interpretować w różny sposób.
Z przepisów prawa generalnie wynika, że prezydent i rząd powinni w zakresie nadzoru nad służbami współpracować. W przeszłości udawało się to jednak tylko wtedy, gdy prezydenci wywodzili się z tego samego obozu politycznego, co rząd.