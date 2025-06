Długi weekend czerwcowy. Zamknięte sklepy i możliwe utrudnienia komunikacyjne

W 2025 roku Boże Ciało wypada w czwartek, 19 czerwca. Jest to święto ruchome, obchodzone zawsze 60 dni po Wielkanocy.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - bo tak brzmi jego pełna nazwa - ma w Polsce głównie religijny charakter. W całym kraju odbywają się uliczne procesje. Ale też z uwagi na to, że od świątecznego dnia tak blisko do weekendu i wakacji, to świetna okazja do spotkań z rodziną i przyjaciółmi, czy wyjazdów. Wszystko warto zaplanować wcześniej choćby z uwagi na duże ograniczenia w handlu.

Boże Ciało 2025 - kiedy wypada długi weekend?

Boże Ciało przypadające w czwartek oznacza, że wystarczy wziąć jeden dzień urlopu - w piątek 20 czerwca - by zyskać czterodniowy weekend. Taka konfiguracja to doskonała okazja, by zaplanować krótki wyjazd, rodzinny odpoczynek albo po prostu złapać oddech od codziennych obowiązków.

Warto jednak pamiętać, że spora część Polaków myśli podobnie. W efekcie:

popularne kierunki turystyczne (Mazury, wybrzeże Bałtyku, góry) mogą być oblegane, a dojazd do nich wydłużony z uwagi na korki,

ceny noclegów w tym okresie często idą w górę,

dostępność miejsc w hotelach i pensjonatach spada.

Boże Ciało 2025. Kiedy będą otwarte sklepy?

W czwartek, 19 czerwca - czyli w dniu Bożego Ciała - większość sklepów będzie zamknięta. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, święto to znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. W praktyce oznacza to, że:

nieczynne będą supermarkety, dyskonty i centra handlowe,

zamknięte będą duże sklepy sieciowe (np. Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour),

galerie handlowe również będą niedostępne dla klientów.

Zakupy będzie można zrobić tylko w nielicznych punktach:

małych sklepach osiedlowych (o ile za ladą stanie właściciel - tak samo jak w niedziele niehandlowe ),

na stacjach benzynowych,

w niektórych piekarniach i cukierniach, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych.

Jeśli planujesz większe zakupy lub zapasy na długi weekend - warto to zrobić najpóźniej w środę, 18 czerwca. W tym dniu sklepy są otwarte normalnie, co w wielu przypadkach oznacza dostępność nawet do godziny 21-22. Po Bożym Ciele sklepy ponownie otworzą się w piątek, 20 czerwca.

Normalny ruch w handlu będzie obowiązywał także w sobotę. Natomiast w niedzielę 22 czerwca sklepy ponownie będą zamknięte.

Możliwe utrudnienia w związku z Bożym Ciałem

Boże Ciało to święto, które w wielu miejscach wiąże się z organizacją procesji eucharystycznych. Przechodzą one ulicami miast, miasteczek i wsi - często z udziałem całych społeczności lokalnych. W związku z tym:

należy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu drogowym, zwłaszcza w centrach miast,

komunikacja miejska może działać według zmienionego rozkładu,

niektóre ulice mogą być zamknięte na czas trwania uroczystości.

Dla wielu osób uczestnictwo w procesji ma znaczenie religijne i tradycyjne, dlatego dobrze jest podejść do tego z szacunkiem - nawet jeśli nie planujesz brać w niej udziału.

