Niedziele handlowe w 2025 roku

W bieżącym roku przewidziano osiem niedziel handlowych. Pierwsza okazja do zrobienia zakupów w niedzielę przypadła na 26 stycznia . Kolejne niedziele handlowe wyznaczono na:

Szczególnie istotna jest zmiana dotycząca grudnia. W 2025 roku aż trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem będą handlowe , co ma zrekompensować wprowadzenie wolnej Wigilii 24 grudnia.

Po pierwszej niedzieli handlowej, która była w styczniu kolejna nastąpi dopiero w kwietniu. Oznacza to ponad dwumiesięczną przerwę, podczas której sklepy będą zamknięte w ostatnie dni tygodnia. Bez wątpienia ograniczy to swobodny dostęp do sklepów w lutym i marcu.