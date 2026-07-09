W skrócie Temperatury w Polsce nie osiągają obecnie poziomu upału, szczególnie na wschodzie, ale w przyszłym tygodniu ma się to zmienić.

Na zachodzie stopniowo poprawia się pogoda i wzrastają temperatury. Za jakiś czas zrobi się tam upalnie.

Prognozy wskazują, że fala upałów napłynie z zachodu, obejmie kolejne regiony i utrzyma się przez kilka dni. Będzie nieco ponad 30 stopni Celsjusza.

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Przez kolejne dni w wielu miejscach czekają nas deszcze i burze, a spokojniej będzie praktycznie tylko na zachodzie. Dopiero po weekendzie aura zacznie się poprawiać. Największą tego oznaką będą upały, które prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie powinniśmy się jednak jeszcze żegnać z deszczem i burzami.

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Pogoda pełna jesieni. Deszcze i burze opanowały wschód

Kilkanaście stopni w ciągu dnia, do tego ciemne chmury i przelotne opady w wielu miejscach to nasze realia w ostatnich dniach. W całej Polsce pogoda nie ma wiele wspólnego z tą, która zwykle panuje w lipcu.

Nawet na najcieplejszym zachodzie w najcieplejszych godzinach dnia jest niewiele ponad 20 stopni, a na północnym wschodzie jest o prawie 10 stopni mniej. Na szczęście pojawią się pierwsze oznaki zmian, choć na razie ograniczą się tylko do zachodniej części kraju.

W czwartek jest pochmurnie i deszczowo na północnym wschodzie i wschodniej połowie kraju. Tak będzie przez kolejne dni IMGW materiał zewnętrzny

W miarę jak będzie się wypełniać niż Bernadette, który do wielu regionów, a szczególnie na północy i północnym wschodzie, przyniósł deszcze i burze, warunki staną się bardziej przyjazne. Mimo wszystko w centrum i na wschodzie wciąż będzie dość chłodno i mokro.

Zdecydowanie lepiej zrobi się w zachodniej połowie Polski. Tam pod koniec tygodnia temperatury wyraźnie wzrosną, do tego nastąpią rozpogodzenia, a na niebie będzie więcej słońca niż chmur.

W niedzielę na południowym zachodzie zanotujemy już do około 28 stopni Celsjusza, podczas gdy w centrum około 24. Nawet na wschodzie, gdzie wciąż będzie najbardziej pochmurnie i przelotnie popada deszcz, temperatury wzrosną do poziomu 20 stopni. Potem będziemy mieli do czynienia z upałem.

Upał przyjdzie z zachodu. Na jednym dniu się nie skończy

Fala gorąca napłynie z zachodniej części kontynentu i w przyszłym tygodniu powinna już dotrzeć między innymi do naszego kraju.

W poniedziałek najcieplej zrobi się na południowym zachodzie, gdzie termometry mogą pokazać 30 st. C - wynika z najnowszych prognoz IMGW. Bardzo ciepło będzie też w centrum: około 27 stopni, a najchłodniej na północy i Podhalu, choć nawet tam nieco powyżej 20 stopni.

Mimo wyraźnego ocieplenia pogoda nie rozłoży się równo i we wschodniej Polsce wciąż trzeba będzie się liczyć z przelotnymi opadami deszczu, a także z burzami, które możliwe będą również w centrum i na Pomorzu.

Podział na bardziej deszczowy, a miejscami też burzowy wschód i spokojny, suchy zachód będzie nam towarzyszyć przez dużą część przyszłego tygodnia, przynajmniej do jego połowy.

Stopniowo fala upałów rozleje się na kolejne regiony: we wtorek i środę temperatury na poziomie 30 stopni zanotujemy na zachodzie i południowym zachodzie, a potem również bardziej w centrum.

Upał w przyszłym tygodniu długo będzie się ograniczał do zachodniej części Polski IMGW materiał zewnętrzny

Z falą upałów mamy do czynienia wówczas, gdy co najmniej 30 st. C notuje się przez minimum trzy dni z rzędu. Wygląda na to, że z taką właśnie sytuacją zmierzymy się w przyszłym tygodniu.

Upał raczej nie skończy się na środzie, a możliwe, że w kolejnych dniach rozszerzy się jeszcze bardziej, już nie tylko na zachód, lecz także na centrum i południe Polski.

W drugiej połowie przyszłego tygodnia upalnie może być w większości kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Choć tak wysokie wartości na termometrach mogą być szkodliwe dla zdrowia, pewnym pocieszeniem może być fakt, że nie będzie to upał ekstremalny. Wstępne prognozy długoterminowe wskazują na raczej niewielkie przekroczenie progu 30 stopni, możliwe że do pułapu 32 st. C.

Jest więc szansa, że nie będzie aż tak gorąco jak pod koniec czerwca czy obecnie we Francji lub Hiszpanii, z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni. Na razie jednak jest zbyt wcześnie, żeby te prognozy potwierdzić. Dokładniejsze analizy będą dostępne w olejnych dniach.

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