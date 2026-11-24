W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło naruszenie polskiej przestrzeni przez rosyjskiego drona, który był nieprzerwanie śledzony przez systemy radiolokacyjne.

Wojsko odstąpiło od zestrzelenia drona z uwagi na ryzyko wyrządzenia szkód wśród ludności cywilnej oraz zmianę kursu obiektu na kierunek wschodni.

Wiceszef MON Paweł Zalewski wyjaśnił, że każde naruszenie polskiej przestrzeni jest traktowane jako zagrożenie, nawet jeśli nie wiadomo, czy dron jest uzbrojony.

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W poniedziałek podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że "doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny".

"W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu" - informowano w komunikacie przed północą.

Według armii decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia podjęto po "zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu".

Rosyjski dron wleciał do Polski. Wojsko wyjaśnia, dlaczego go nie zestrzelono

Do sprawy we wtorek rano odniósł się na antenie RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski. Podkreślał on "ryzyko szkód po stronie cywilnej".

- Gdyby stanowił jakiekolwiek zagrożenie, to oczywiście byłby zestrzelony, ale wojsko podjęło decyzję, obawiając się właśnie, że w tym momencie, w którym on jeszcze znajdował się na terenie Polski, ta analiza ryzyka byłaby niekorzystna z punktu widzenia szkód, które by wywołał. Takiej decyzji nie podjęto - mówił Zalewski, dodając, że obiekt był "śledzony i kontrolowany".

Wiceszef MON dodał, że drony wlatujące w polską przestrzeń powietrzną są traktowane jako "drony uderzeniowe". Podkreślił jednocześnie, że nie wie, czy obiekt był uzbrojony czy był to wabik.

- Wszystko, co wlatuje w polską przestrzeń, traktujemy jako zagrożenie - zapewnił.

Dowództwo Operacyjne RSZ w ostatnim komunikacie zapewnia, że "Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, a siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia".

"Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem" - dodano.

Nie zestrzelono rosyjskiego pocisku. Powodem pogoda

To kolejna sytuacja na przestrzeni ostatniego tygodnia, w której wojsko nie zestrzeliło rosyjskich obiektów. W nocy z 19 na 20 listopada trzy pociski manewrujące naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a następnie spadły w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Ireneusz Nowak wyjaśniał, że pilot szwedzkiego Gripena, który obserwował cel, otrzymał zgodę na zestrzelenie jednego z pocisków. Na drodze jednak stanęły, jak tłumaczył dowódca, "niezwykle trudne warunki pogodowe", które uniemożliwiły ostateczną identyfikację obiektu.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rakiety przedstawiciele państw Sojuszu Północnoatlantyckiego wyrazili solidarność z Polską. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte określił go mianem "niebezpiecznego", zapewnił też, że sojusznicy są gotowi do obrony "każdego centymetra Polski".

Do polskiego MSZ ma zostać wezwany rosyjski ambasador, jednak jak podkreślił rzecznik resortu Maciej Wewiór w poniedziałek najpierw "muszą zakończyć się pewne procedury, w tym po stronie wojska i służb".



