Dla wielu to będą nieprzespane godziny. Ostrzeżenie przed załamaniem pogody

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Burze uderzą po zachodzie słońca i prędko nie znikną. Miejscami może grzmieć do samego rana. Niedługo z zachodu nadejdzie atmosferyczny front, który doprowadzi do prawdziwego załamania pogody. Zagrożone są trzy województwa - ostrzegają specjaliści z IMGW.

Burze z ulewami zaczną się w nocy na zachodzie Polski. Aktualnie obowiązują ostrzeżenia w trzech województwach
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie przed burzami dla trzech województw na zachodzierabbybsl/123rf/IMGWmateriał zewnętrzny

Potwierdzają się wcześniejsze prognozy wskazujące na ryzyko rozwoju burz. W nocy trzeba będzie na nie uważać w zachodniej Polsce. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem możliwe będą nowe komunikaty podobnej treści.

Gdzie jest burza w piątek wieczorem? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Burza po zmroku. Trzy województwa z ostrzeżeniami

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm oraz porywy wiatru około 60 km/h" - czytamy w opisie ostrzeżenia wydanego dla zachodnich rejonów kraju.

Ze względu na zbliżające się burze wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla województw:

  • lubuskiego;
  • zachodnich krańców wielkopolskiego;
  • większości dolnośląskiego (bez krańców północno-wschodnich).

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o północy i utrzymają się do godz. 8:00.

Intensywne opady deszczu i burze zlokalizowane nad północno-zachodnią Polską, przedstawione za pomocą kolorowych plam, podczas gdy pozostała część kraju pozostaje w strefie łagodniejszych warunków pogodowych.
Burze w nocy z piątku na sobotę opanują zachodnią część kraju - ostrzega IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Nie będą to jedyne komunikaty ostrzegające przed niebezpiecznymi burzami w najbliższych dniach. Ponieważ w sobotę front atmosferyczny przejdzie z zachodu na wschód, z czasem zagrzmi w innych miejscach. Możliwe będą również alerty w kolejnych dniach.

Zobacz również:

Pogoda w weekend przyniesie więcej deszczu i burze, szczególnie w sobotę. Przyszły weekend oznacz dalsze pogorszenie aury
Polska

Burza i ulewa na mapie pogodowej. Pogoda niedługo się załamie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Burze na chwilę ucichną. Po weekendzie wrócą

W sobotę w ciągu dnia burze przesuną się nad południową Polskę i wówczas tam synoptycy prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia.

Mają one objąć wschodnie rejony Dolnego Śląska, południowe krańce Wielkopolski, Ziemię Łódzką, Opolszczyznę, Śląsk, centralną i zachodnią część Małopolski oraz zachodnią połowę Ziemi Świętokrzyskiej.

Niedziela będzie nieco spokojniejsza: choć dalej będzie pochmurnie i miejscami przelotnie popada deszcz, tego dnia burze nie powinny się pojawić. Wrócą natomiast po weekendzie.

Mapa pogodowa Europy Środkowej z oznaczonymi strefami intensywnych opadów deszczu oraz dwoma ośrodkami wysokiego ciśnienia na północy i jednym ośrodkiem niskiego ciśnienia na południowym wschodzie; widoczne wyraźne skupiska chmur opadowych nad południo...
Na początku przyszłego tygodnia silne burze mogą nawiedzić południowy wschód kraju. Tam również mają zostać wydane ostrzeżeniaWXChartsmateriał zewnętrzny

W poniedziałek niebezpiecznie znowu zrobi się na południu i południowym wschodzie. Na ten dzień specjaliści IMGW prognozują wydanie nowych ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczące burz dla Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Ziemi Świętokrzyskiej.

Zobacz również:

Pożar lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. W piątek jego gaszenie mogą utrudniać silniejsze porywy wiatru
Mazowieckie

Niebezpieczna strefa w większości kraju. "Wystarczy chwila nieuwagi"

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Wydarzenia": Policjant uratował tonącego. Mężczyzna bił pijanyPolsat News

Najnowsze