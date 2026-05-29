Potwierdzają się wcześniejsze prognozy wskazujące na ryzyko rozwoju burz. W nocy trzeba będzie na nie uważać w zachodniej Polsce. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem możliwe będą nowe komunikaty podobnej treści.

Burza po zmroku. Trzy województwa z ostrzeżeniami

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm oraz porywy wiatru około 60 km/h" - czytamy w opisie ostrzeżenia wydanego dla zachodnich rejonów kraju.

Ze względu na zbliżające się burze wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla województw:

lubuskiego ;

zachodnich krańców wielkopolskiego ;

większości dolnośląskiego (bez krańców północno-wschodnich).

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o północy i utrzymają się do godz. 8:00.

Burze w nocy z piątku na sobotę opanują zachodnią część kraju - ostrzega IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Nie będą to jedyne komunikaty ostrzegające przed niebezpiecznymi burzami w najbliższych dniach. Ponieważ w sobotę front atmosferyczny przejdzie z zachodu na wschód, z czasem zagrzmi w innych miejscach. Możliwe będą również alerty w kolejnych dniach.

Burze na chwilę ucichną. Po weekendzie wrócą

W sobotę w ciągu dnia burze przesuną się nad południową Polskę i wówczas tam synoptycy prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia.

Mają one objąć wschodnie rejony Dolnego Śląska, południowe krańce Wielkopolski, Ziemię Łódzką, Opolszczyznę, Śląsk, centralną i zachodnią część Małopolski oraz zachodnią połowę Ziemi Świętokrzyskiej.

Niedziela będzie nieco spokojniejsza: choć dalej będzie pochmurnie i miejscami przelotnie popada deszcz, tego dnia burze nie powinny się pojawić. Wrócą natomiast po weekendzie.

Na początku przyszłego tygodnia silne burze mogą nawiedzić południowy wschód kraju. Tam również mają zostać wydane ostrzeżenia WXCharts materiał zewnętrzny

W poniedziałek niebezpiecznie znowu zrobi się na południu i południowym wschodzie. Na ten dzień specjaliści IMGW prognozują wydanie nowych ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczące burz dla Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Ziemi Świętokrzyskiej.

