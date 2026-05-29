Dla wielu to będą nieprzespane godziny. Ostrzeżenie przed załamaniem pogody
Burze uderzą po zachodzie słońca i prędko nie znikną. Miejscami może grzmieć do samego rana. Niedługo z zachodu nadejdzie atmosferyczny front, który doprowadzi do prawdziwego załamania pogody. Zagrożone są trzy województwa - ostrzegają specjaliści z IMGW.
Potwierdzają się wcześniejsze prognozy wskazujące na ryzyko rozwoju burz. W nocy trzeba będzie na nie uważać w zachodniej Polsce. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem możliwe będą nowe komunikaty podobnej treści.
Gdzie jest burza w piątek wieczorem? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
Burza po zmroku. Trzy województwa z ostrzeżeniami
"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm oraz porywy wiatru około 60 km/h" - czytamy w opisie ostrzeżenia wydanego dla zachodnich rejonów kraju.
Ze względu na zbliżające się burze wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla województw:
- lubuskiego;
- zachodnich krańców wielkopolskiego;
- większości dolnośląskiego (bez krańców północno-wschodnich).
Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o północy i utrzymają się do godz. 8:00.
Nie będą to jedyne komunikaty ostrzegające przed niebezpiecznymi burzami w najbliższych dniach. Ponieważ w sobotę front atmosferyczny przejdzie z zachodu na wschód, z czasem zagrzmi w innych miejscach. Możliwe będą również alerty w kolejnych dniach.
Burze na chwilę ucichną. Po weekendzie wrócą
W sobotę w ciągu dnia burze przesuną się nad południową Polskę i wówczas tam synoptycy prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia.
Mają one objąć wschodnie rejony Dolnego Śląska, południowe krańce Wielkopolski, Ziemię Łódzką, Opolszczyznę, Śląsk, centralną i zachodnią część Małopolski oraz zachodnią połowę Ziemi Świętokrzyskiej.
Niedziela będzie nieco spokojniejsza: choć dalej będzie pochmurnie i miejscami przelotnie popada deszcz, tego dnia burze nie powinny się pojawić. Wrócą natomiast po weekendzie.
W poniedziałek niebezpiecznie znowu zrobi się na południu i południowym wschodzie. Na ten dzień specjaliści IMGW prognozują wydanie nowych ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczące burz dla Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Ziemi Świętokrzyskiej.
-----