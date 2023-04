Dla kogo wyższa emerytura? Te osoby mogą mieć nawet 700 zł miesięcznie więcej

Spis treści: 01 500 plus dla seniora. Kto może złożyć wniosek?

Nowy dodatek do emerytury w wysokości 500 zł mogą otrzymać emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny, a także seniorzy po 65. roku życia, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność. Dodatek otrzymuje się w ramach świadczenia 500 plus dla seniora.



500 plus dla seniora. Kto może złożyć wniosek?

500 plus dla seniora przysługuje emerytom, którzy otrzymują najniższe świadczenia. Jest to dodatek przeznaczony dla seniorów, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji i potrzebują dodatkowej opieki. Emeryci, by go otrzymać powinni spełnić odpowiednie warunki i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w placówce ZUS albo KRUS.

Wniosek o 500 plus dla seniora może złożyć osoba, która:

ma orzeczoną niepełnosprawność

ukończyła 75. rok życia i ma przyznane prawo do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego

ukończyła 65. rok życia i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji (ma orzeczenie o niepełnosprawności).

Wniosek o 500 plus dla seniora można złożyć osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik osobiście, za pomocą poczty lub drogą elektroniczną na platformie PUE ZUS. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku seniorzy będą dostawać co miesiąc dodatkowe 500 zł razem z emeryturą.

500 plus dla seniora: Jakie kryterium dochodowe?

Trzeba pamiętać, że aby otrzymać 500 plus dla seniora, trzeba spełnić kryterium dochodowe, które zostało ustalone i spisane w 2019 roku w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W tym roku kryterium dochodowe dla seniorów, którzy starają się o 500 plus, zwiększyło się. Od 1 marca 2023 roku dochód, którego nie mogą przekroczyć to od 1657,80 zł do 2157,89 zł brutto.



Osoby o najniższych dochodach, czyli otrzymujący 1657,89 zł dostaną 500 plus w pełnej kwocie, a przy wyższych świadczeniach dodatek będzie przeliczany w proporcji "złotówka za złotówkę".

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora przyznawane jest od miesiąca, w którym spełnione zostaną wymagane warunki. Wszystkich osób pobierających świadczenie uzupełniające jest aktualnie blisko 770 tysięcy. 500 plus dla seniorów mogą otrzymać nie tylko osoby uprawnione do emerytury, ale także te, które jej nie otrzymują.



Jak zwiększyć świadczenie? Ponowne przeliczenie emerytury

Sposobem na zwiększenie emerytury jest także ponowne przeliczenie emerytury. Można w ten sposób zyskać nawet 100 zł.

Z ponownego przeliczenia emerytury mogą skorzystać:

emeryci, którzy nabyli prawo do emerytury na nowych zasadach, czyli w okresie kwiecień 2022 - marzec 2023

seniorzy urodzeni po 31 grudnia 1948 roku lub później, którzy pracowali i odkładali składki po przyznaniu emerytury i nabyli uprawnienia emerytalne w okresie kwiecień 2022 - marzec 2023.

Wysokość świadczenia można przeliczyć, jeśli:

emeryt przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mogłyby zostać uwzględnione przy obliczaniu emerytury

aktualnie może udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, albo zarobki, które uzyskiwał po przyznaniu świadczenia

po przyznaniu świadczenia emeryt pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowe 200 zł do emerytury

Emerytowani strażacy, strażniczki i ratowniczy oraz ratowniczki górskie mogą otrzymać dodatkowe 200 zł do emerytury. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wieku emerytalnego i lat służby. Wniosek o jego przyznanie trzeba złożyć u powiatowego lub miejskiego komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku emeryci dożywotnio będą otrzymywać dodatek wypłacany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Dodatkowe świadczenia dla emerytów

Dodatkowe świadczenia dla emerytów mają na celu poprawę ich sytuacji finansowej i zachęcenie seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Emeryci, którzy otrzymują wysokie świadczenia, mogą dostawać świadczenia dodatkowe w obniżonej kwocie lub wcale ich nie otrzymać. Warto sprawdzać, na jakich zasadach i z jakich świadczeń mogą korzystać seniorzy.

Klaudia Katarzyńska