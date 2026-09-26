W skrócie W rejonie Kasprowego Wierchu prognozowane jest znaczne ocieplenie, które może wpłynąć na warunki w górach.

TOPR ostrzega przed ryzykiem lawin oraz zaleca unikanie wycieczek powyżej poziomu górskich schronisk.

IMGW nie ogłosił ostrzeżeń meteorologicznych na sobotę, lecz opublikowano alert hydrologiczny dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Temperatura w wielu regionach ma wynosić kilkanaście stopni, najcieplej będzie na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.

W nocy przewidywane są lokalne mgły utrudniające widoczność, szczególnie na północy kraju i w rejonach podgórskich.

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Na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie wydał dotychczas żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. Opublikował natomiast alert hydrologiczny. Ten dotyczy woj. warmińsko-mazurskiego.

"W związku ze spływem wody opadowej prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na stacji Nowe Sadułki na rzece Bauda" - czytamy w komunikacie.

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Pogoda. Prognoza na sobotę. Wiadomo, gdzie będzie najcieplej

W sobotę zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, tylko przelotnie spadnie deszcz. Temperatura będzie oscylować wokół kilkunastu stopni. Na krańcach Polski (Podhale, Suwalszczyna) termometry pokażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza.

Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, do 21 stopni. Niewiele mniej, bo 20 "kresek" pokażą termometry na Dolnym Śląsku.

IMGW podał również prognozę na noc. "W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, głównie na północy kraju i w rejonach podgórskich, mgły ograniczające widzialność do 200 m" - ostrzeżono.

Prognoza pogody na sobotę. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni IMGW-PIB / imgw.pl materiał zewnętrzny

Pogoda. Ocieplenie w Tatrach, ostrzeżenia przed lawinami

Ostrzeżenie dla podróżujących w góry wydało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W sobotę prognozowane jest znaczne ocieplenie, które może spowodować samoistne schodzenie lawin z ciężkiego, mokrego śniegu. Ratownicy odradzają wycieczki powyżej schronisk.

Po opadach śniegu w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Szlaki przykryte są warstwą śniegu, co utrudnia orientację w terenie, a w wielu miejscach występuje oblodzenie. Zapowiadany znaczny wzrost temperatury może dodatkowo zwiększyć zagrożenie lawinowe. Według prognoz temperatura na Kasprowym Wierchu wzrośnie do 12 stopni Celsjusza.

Powyżej 1900 m n.p.m. obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Mimo najniższego stopnia w pięciostopniowej skali, w określonych warunkach możliwe jest schodzenie lawin, zwłaszcza na stromych stokach.

"Prosimy o roztropne planowanie wyjść górskich, nie zalecamy wycieczek powyżej górskich schronisk" - apeluje TOPR, przypominając o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wyjściem w góry.

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