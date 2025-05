Dewastacja pomnika w Miednoje. Sikorski: Nota to kwestia godzin

- Dzisiaj sprawdzę, zaraz po powrocie do resortu, czy jest już gotowa, ale to będzie kwestia godzin - odpowiedział Sikorski.

- To ciekawe, że rzecznik IPN-u uważa, że protest wobec rosyjskiej prowokacji jest obrzydliwy, a nie rosyjska prowokacja. Rzecznik IPN-u mówi, że IPN tylko się zajmuje grobami w Polsce, to ja się pytam, co Karol Nawrocki robił w Zimbabwe i na Hawajach za pieniądze instytutu - skomentował Sikorski. Dodał, że Nawrocki jako prezes IPN otwierał polskie cmentarze za granicą, które były "odrestaurowane przez jego poprzedników, przypisując sobie ich zasługi".

Rzecznik IPN zadeklarował też, że IPN jest gotowy na każdą formę współpracy z MSZ oraz MKiDN, by przywrócić usunięte upamiętnienia. - Ale od strony formalno-prawnej na poziomie umowy międzynarodowej jest to właściwość polskiego rządu, a nie Instytutu Pamięci Narodowej. Gdyby to dotyczyło Polski i odnowienia tablicy upamiętnienia w Polsce, byśmy te działania podjęli, bo to jest nasza ustawowa właściwość, natomiast w przypadku Federacji Rosyjskiej to jest działanie, które musi podjąć polski rząd - podsumował.