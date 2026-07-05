W skrócie Brązowy relief przedstawiający Bohdana Łepkiego został usunięty z jego grobu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, a sprawą zajmuje się lokalna policja.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy określiło zdarzenie jako celową prowokację, natomiast przedstawiciele Krakowa wskazują na kradzież, ale zwracają uwagę na możliwe napięcia związane ze stosunkami polsko-ukraińskimi.

Bohdan Łepki był ukraińskim pisarzem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i senatorem II RP, a relief, który zniknął, zamontowano na grobie w 1972 roku.

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O sprawie poinformowały w niedzielę ukraińskie media, powołując się na rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Heorhija Tychyja.

Z przekazanych informacji wynika, że z nagrobka Bohdana Łepkiego na krakowskich Rakowicach zniknął relief przedstawiający pisarza.

"Świadoma prowokacja". Ukraińskie MSZ reaguje na dewastacje pomnika

Ukraińskie MSZ oceniło zdarzenie jako akt wandalizmu i "świadomą prowokację", która może służyć podsycaniu niechęci między Ukrainą a Polską.

Generalny Konsulat Ukrainy w Krakowie zwrócił się do policji, administracji cmentarza i władz miasta o dokładne wyjaśnienie sprawy, ustalenie sprawców oraz odzyskanie albo odtworzenie skradzionego elementu nagrobka.

Lokalny historyk Ihor Monchuk opublikował zdjęcia nagrobka przed i po uszkodzeniu.

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Do dewastacji odniosła się małopolska policja. Jak przekazali funkcjonariusze, zgłoszenie wpłynęło w niedzielę około godz. 12. Na miejscu przeprowadzono oględziny, a obecnie trwają czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

- Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Nie łączymy tego zdarzenia z motywami o charakterze narodowościowym. Do uszkodzenia pomnika mogło dojść w ciągu ostatnich dwóch tygodni - przekazał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie cytowany przez Puls Krakowa.

- Nie jest to jedyny grób zniszczony na Cmentarzu Rakowickim. W ciągu ostatniego czasu mieliśmy kilkanaście zgłoszeń o kradzieży różnego rodzaju elementów metalowych, takich jak krzyże, tabliczki, figurki - powiedziała Katarzyna Cisło.

"Haniebny czyn". Władze Krakowa reagują na kradzież

Głos w sprawie zabrała również Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej. "Choć zniszczenia wyglądają na ordynarną kradzież - zniknęła brązowa tablica i kilka elementów dekoracyjnych - trudno całkowicie pominąć kontekst coraz częstszych prowokacji, które mają osłabiać relacje polsko-ukraińskie w obliczu rosyjskiej agresji, oraz akty przemocy motywowanej nienawiścią na tle narodowym" - podkreśliła.

Pełnomocniczka wyraziła nadzieję, że sprawcy zostaną szybko ustaleni, a nagrobek odzyska pierwotny wygląd. "Chciałabym wyrazić głębokie ubolewanie wobec haniebnego czynu, jakim jest dewastacja grobu i niszczenie śladów pamięci o przodkach" - napisała.

Dewastacja grobu ukraińskiego pisarza. Kim był Bogdan Łepki?

Bohdan Łepki żył w latach 1872-1941. Był ukraińskim poetą, prozaikiem, tłumaczem i historykiem literatury, a także profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor stworzył także cykl powieści historycznych o hetmanie Iwanie Mazepie, badał dzieła Tarasa Szewczenki, Iwana Franki i innych ukraińskich klasyków oraz popularyzował ukraińską kulturę w Europie.

W latach 1938-1939 był senatorem powołanym przez prezydenta RP. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1972 roku na jego grobie zainstalowano brązowy płaskorzeźbę autorstwa ukraińskiego rzeźbiarza Hryhora Petsucha. To właśnie ta płaskorzeźba miała została skradziona.

Cmentarz Rakowicki jest zabytkową, najbardziej znaną nekropolią w Krakowie. Otwarty został w 1803 r. Spoczywają na nim twórcy kultury, naukowcy, przedstawiciele znanych rodów, działacze niepodległościowi, polityczni i społeczni, uczestnicy powstań i obu wojen światowych.





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