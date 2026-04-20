Deszczowy pas przetnie całą Polskę. Wiemy, kiedy opady osłabną

Jakub Wojciechowski

Deszcze wkroczyły do Polski i prędko nie znikną. Skupią się na południowych województwach, do których miejscami przyniosą nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie trzeba też będzie uważać na burze. Na północy też nie będzie całkowicie spokojnie: miejscami nad morzem powieje niebezpieczny wiatr, przed którym ostrzegają synoptycy.

Zbiornik wody w Mietkowie. W poniedziałek na południu Polski pogoda może przynieść intensywne opady deszczu
Południe Polski w poniedziałek będzie strefą najintensywniejszych opadów. W górach może jeszcze spaść deszcz ze śniegiem i śnieg

Po dość ciepłym i spokojnym weekendzie nowy tydzień przynosi bardziej wymagającą wersję wiosny, zwłaszcza na południu kraju. Tam w poniedziałek zrobi się nieprzyjemnie: spadnie więcej deszczu, a miejscami nawet zagrzmi - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz tego miejscami nad morzem powieje silny wiatr.

Nadchodzą ulewy i burze. Połowa Polski zagrożona

Wyraźnie spokojniej będzie w północnej połowie Polski, gdzie zachmurzenie będzie wyraźnie mniejsze i tam w poniedziałek nie powinno padać. W południowych regionach pogoda będzie znacznie bardziej wymagająca.

Deszczu mogą się spodziewać mieszkańcy pasa rozciągającego się od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Małopolskę i Podkarpacie. Tam miejscami spadnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie suma opadów może być jednak nawet dwukrotnie wyższa, do tego miejscami możliwe będą burze.

mapa pogody Europy z zaznaczonymi obszarami opadów, zachmurzenia, frontów atmosferycznych i ciśnienia, z wyraźnym pasmem opadów rozciągającym się od Francji przez Niemcy, Polskę po wschodnią część kontynentu oraz zaznaczonymi wartościami temperatur
W poniedziałek na południu Polski w wielu miejscach będzie deszczowo, zwłaszcza w pierwszej połowie dniaWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu intensywnych opadów deszczu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które objęły województwa:

  • lubuskie;
  • południowe rejony zachodniopomorskiego;
  • większość wielkopolskiego (bez powiatów na północy);
  • dolnośląskie;
  • północną część opolskiego;
  • południową, zachodnią i centralną część łódzkiego;
  • północne powiaty śląskiego;
  • większość świętokrzyskiego (bez powiatów na północnym zachodzie);
  • północną i wschodnią część małopolskiego;
  • większość podkarpackiego (z wyjątkiem północnych krańców województwa).
Mapa Polski z zaznaczonymi województwami w zachodniej i południowej części kraju pokrytymi żółtym kolorem i skośnym cieniowaniem, podczas gdy pozostała część kraju jest biała; na mapie widoczne granice województw i czerwony punkt wskazujący Warszawę.
Strefa największego zachmurzenia oraz opadów deszczu przetnie całą południową Polskę od zachodu po wschódIMGWmateriał zewnętrzny

Według synoptyków "opady deszczu występować będą przez cały dzień", choć przeważnie będą dość słabe i umiarkowane. Powinny osłabnąć po południu.

Do tego w szczytowych partiach Sudetów i Karpat popada jeszcze deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wysoko w Tatrach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 10 cm.

Ciepło już było. Nad morzem mocno powieje

Za nami przyjemny weekend, który w wielu miejscach przyniósł przyjemne, wiosenne temperatury. W niedzielę na południu było ciepło, a w Raciborzu zanotowano 20,5 st. C. Nieco ponad 20 stopni było też w wielu miejscach, między innymi w Małopolsce i na Ziemi Lubuskiej.

Poniedziałek będzie wyraźnie chłodniejszy. W ciągu dnia możemy się spodziewać temperatur od 8 do 13 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich Karpat nie będzie więcej niż około 6 stopni.

Mapa Europy z naniesionymi anomaliami temperatury pokazująca duże ocieplenie w Hiszpanii i części Francji oraz obszary znacznego ochłodzenia we wschodniej Europie, szczególnie na Ukrainie, Białorusi i w europejskiej części Rosji; znaczące różnice tempe...
Poniedziałek będzie dość chłodno: w najcieplejszym rejonie nie będzie więcej niż około 13 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Mieszkańcy nadmorskich terenów mogą się również zmagać z silnym wiatrem, osiągającym w porywach do około 70 km/h. Takie podmuchy mogą wystąpić w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i tam z tego powodu wydano żółte ostrzeżenia IMGW, które pozostaną w mocy od godz. 10:00 do 19:00.

