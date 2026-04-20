Po dość ciepłym i spokojnym weekendzie nowy tydzień przynosi bardziej wymagającą wersję wiosny, zwłaszcza na południu kraju. Tam w poniedziałek zrobi się nieprzyjemnie: spadnie więcej deszczu, a miejscami nawet zagrzmi - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz tego miejscami nad morzem powieje silny wiatr.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Nadchodzą ulewy i burze. Połowa Polski zagrożona

Wyraźnie spokojniej będzie w północnej połowie Polski, gdzie zachmurzenie będzie wyraźnie mniejsze i tam w poniedziałek nie powinno padać. W południowych regionach pogoda będzie znacznie bardziej wymagająca.

Deszczu mogą się spodziewać mieszkańcy pasa rozciągającego się od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Małopolskę i Podkarpacie. Tam miejscami spadnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie suma opadów może być jednak nawet dwukrotnie wyższa, do tego miejscami możliwe będą burze.

W poniedziałek na południu Polski w wielu miejscach będzie deszczowo, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu intensywnych opadów deszczu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które objęły województwa:

lubuskie ;

południowe rejony zachodniopomorskiego ;

większość wielkopolskiego (bez powiatów na północy);

dolnośląskie ;

północną część opolskiego ;

południową, zachodnią i centralną część łódzkiego ;

północne powiaty śląskiego ;

większość świętokrzyskiego (bez powiatów na północnym zachodzie);

północną i wschodnią część małopolskiego ;

większość podkarpackiego (z wyjątkiem północnych krańców województwa).

Strefa największego zachmurzenia oraz opadów deszczu przetnie całą południową Polskę od zachodu po wschód IMGW materiał zewnętrzny

Według synoptyków "opady deszczu występować będą przez cały dzień", choć przeważnie będą dość słabe i umiarkowane. Powinny osłabnąć po południu.

Do tego w szczytowych partiach Sudetów i Karpat popada jeszcze deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wysoko w Tatrach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 10 cm.

Ciepło już było. Nad morzem mocno powieje

Za nami przyjemny weekend, który w wielu miejscach przyniósł przyjemne, wiosenne temperatury. W niedzielę na południu było ciepło, a w Raciborzu zanotowano 20,5 st. C. Nieco ponad 20 stopni było też w wielu miejscach, między innymi w Małopolsce i na Ziemi Lubuskiej.

Poniedziałek będzie wyraźnie chłodniejszy. W ciągu dnia możemy się spodziewać temperatur od 8 do 13 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich Karpat nie będzie więcej niż około 6 stopni.

Poniedziałek będzie dość chłodno: w najcieplejszym rejonie nie będzie więcej niż około 13 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Mieszkańcy nadmorskich terenów mogą się również zmagać z silnym wiatrem, osiągającym w porywach do około 70 km/h. Takie podmuchy mogą wystąpić w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i tam z tego powodu wydano żółte ostrzeżenia IMGW, które pozostaną w mocy od godz. 10:00 do 19:00.

