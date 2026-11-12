Ponad 10 stopni - tyle w czwartek może wynieść różnica między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie w ciągu dnia będzie niewiele powyżej zera. Do tego dojdą nieprzyjemne opady, od których wolne będzie niewiele regionów.

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Pogoda kiepska w całym kraju. Przyda się parasol

Zaczął się pochmurny i nieprzyjemny dzień. Większe przejaśnienia mogą występować tylko lokalnie na północnym zachodzie i południowym wschodzie - w reszcie kraju słońca nie zobaczymy.

Najzimniej będzie na północy, gdzie synoptycy w czwartek nie prognozują więcej niż 2 stopnie Celsjusza. W centrum i nad morzem temperatury dojdą do około 6, a na południu z kolei do 13 stopni.

W czwartek w Polsce odczujemy wyraźną, sięgającą ponad 10 stopni różnicę temperatury między najcieplejszym a najchłodniejszym miejscem kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Wychodząc z domu warto pamiętać nie tylko o ciepłej kurtce, ale też o parasolu, który przyda się niemal wszędzie. W większości kraju popada słaby deszcz lub mżawka, a sucho może być tylko na krańcach południowo-wschodnich.

Czwartek będzie deszczowy w wielu miejscach. Dodatkowo w nocy pojawią się lokalne burze, spadnie też śnieg - nie tylko w górach WXCharts materiał zewnętrzny

Nad morzem oraz na terenach podgórskich może wiać porywisty wiatr, dochodzący do 55 km/h. Mocniej powieje wysoko w Sudetach i Karpatach, gdzie podmuchy osiągną odpowiednio: do 65 i 75 km/h.

Koniec dnia nie przyniesie poprawy pogody. Wręcz przeciwnie: wiele wskazuje na to, że kolejne godziny będą jeszcze bardziej wymagające.

Więcej deszczu i śniegu. Nie tylko w górach

Noc z czwartku na piątek będzie jeszcze bardziej deszczowa od dnia, do tego w pasie nadmorskim możliwe będą burze.

Deszcz popada w wielu miejscach, a najmocniej na południowym wschodzie, gdzie suma opadów wyniesie do 15-25 litrów wody na metr kwadratowy. W Bieszczadach możliwe będzie nawet około 35 litrów opadów.

Oprócz tego wrócą opady śniegu, także na nizinach. W północnej części Polski możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej od 1 do 3 centymetrów, więc piątkowy poranek tam miejscami może być jeszcze biały. Śnieg w nocy może też popada też na wyżej położonych terenach: w Sudetach do 1, a w Karpatach od 5 do 10 centymetrów.

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